Будет реакция не только органов местного самоуправления, – политолог об избиении военного
2 апреля в хмельницком храме священники УПЦ МП напали с кулаками на украинского военного. По версии священников, на них якобы было совершено нападение мужчиной в военной форме.
Эту историю 24 Каналу прокомментировал Валентин Гладких – политолог. По его словам, ситуация будет приобретать огласку не только на местном уровне.
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Реакция спецслужб будет
Валентин Гладких пояснил, что городские власти, в лице главы города Александра Симчишина, действуют в пределах имеющихся полномочий. В частности, он сообщил, что на внеочередной сессии Хмельницкого городского совета будет рассмотрен вопрос о прекращении пользования всеми земельными участками УПЦ МП.
"Понятно, что землю или земельные участки под застройку – полномочия органов местного самоуправления", – убежден он.
По его мнению, это не должно быть единственным следствием истории, произошедшей в церкви УПЦ МП.
Я уверен, что реакция других органов также не заставит себя ждать,
– подчеркнул он.
Политолог рассказал, что работа всех необходимых органов сейчас активно ведется по разным направлениям.
Украина очищается от агентуры Кремля
Валентин Гладких пояснил, что в настоящее время СБУ эффективно проводит меры безопасности, начиная с ноября прошлого года.
Так что результаты работы спецслужб – обнаружены диверсанты, корректировщики и распространители российской пропаганды.
Главное то, что значительная часть фигурантов – это священники, что очень показательно,
– объяснил он.
По его словам, сейчас ясно видно, что для СБУ нет неприкосновенных и что больше использовать церковные рясы в качестве прикрытия ФСБшная агентура больше не сможет.
Так что история с избиением украинского военного священниками русской православной церкви непременно будет.
Что известно о ситуации: главное
- Оказалось, что пострадавшим был Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- В УПЦ МП назвали инцидент провокацией. По их словам, мужчина не военный и первым напал на священнослужителя.
- Впоследствии стало известно, что хмельницкий священник написал заявление в полицию о нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе.
- По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием.
- Рыбчинский также рассказал, что когда полиция спросила военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он якобы сказал, что не имеет никакого отношения.
- Заметим, что в полиции открыли несколько уголовных производств и одно из них – по поводу пострадавшего военного.
- В Хмельницкий ОВА отреагировали на инцидент. Сергей Тюрин призвал дождаться правовой оценки ситуации от правоохранительных органов.