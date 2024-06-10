Нападение на волонтера в Киеве: второй подозреваемый будет находиться под ночным домашним арестом
Источник:Киевская городская прокуратура
На днях прокуратура задержала второго фигуранта нападения на волонтера и жену военного в Киеве. Сейчас ему избрана мера пресечения.
По словам правоохранителей, второй подозреваемый в хулиганстве 70-летний киевлянин, который стал участником конфликта с волонтеркой, будет находиться под ночным домашним арестом. Это продлится в течение 60 дней.
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Нападающему на волонтера избрали меру пресечения
Отмечается, что 70-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина обязан находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра.
Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, с его слов, живет один и должен выходить из дома в магазин,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Как выяснилось, в суде он настаивал, что к девушке силу якобы не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля, и, по его словам, он вообще женщин не бьет.
Как все было
Напомним, 2 июня на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской двое пенсионеров сделали девушке несколько комплиментов, впрочем она ухаживаний не оценила.
Ее ответ собеседникам на украинском языке о том, что она не понимает их, вызвала агрессию нетрезвых мужчин, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила задокументировать это.
Через несколько минут один подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Другой мужчина плюнул ей в очки, до того отобрав телефон у девушки.
Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
Подробнее о ситуации
- Потерпевшая Наталья рассказала, что 2 июня она возвращалась с Майдана Независимости, где прощались с погибшим парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. На выходе из подземного перехода, возле станции городской электрички "Зенит" двое мужчин начали вульгарно приставать к ней.
- 5 июня 2024 года полицейские установили личность мужчины, который напал на жену военного, поймали его и сообщили о подозрении стороннику вражеской страны. Впоследствии 73-летнему агрессивному любителю "русского мира" (первому подозреваемому) Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения.
- И уже 7 июня прокуратура задержала второго фигуранта избиения волонтера и жены военного в Киеве. Сообщнику агрессивного украинофоба также объявили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц.