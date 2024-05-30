Трамп в США, Путин в России: чем такой тандем грозит миру

Трамп во время встречи с донорами своей предвыборной кампании заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы во время его президентства Россия начала агрессию против Украины, а Китай – против Тайваня. Такое заявление политик делает за закрытыми дверями, однако оно характеризует его подход к внешней политике, которым Трамп будет руководствоваться в случае победы на выборах президента США.

Избрание Трампа президентом может завершиться третьей мировой

Многие спрашивали, каким Дональд Трамп видит решение войны в Украине, если станет президентом. Ведь политик подчеркивал, что в отличие от Джо Байдена мог бы решить проблему за 24 часа. Никаких деталей, как он бы заставил российского лидера Владимира Путина отказаться от ведения войны, – Трамп никогда не приводил.

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На встрече с донорами Трамп размышлял о реальных векторах своих действий для решения серьезных мировых проблем. Начал бы он переговоры с Путиным, если бы стал президентом США?

Конечно, что да. Трамп делал бы это с позиции представления о собственном весе и месте в мире. Он, как президент США, не искал бы особых слов для президента России и не опасался бы его так, как это делает Байден. Трамп просто предложил бы такие условия завершения войны, которые, по его же мнению, должны были бы удовлетворить Путина и решить проблему за считанные часы.

Возникает вопрос – а что будет, если окажется, что тот мир, который существует в голове Путина, не совпадает с миром в голове Трампа. Трамп считает, что в таком случае он будет бомбить Москву. Вот и ответ, почему по мнению Трампа Путин должен испугаться дальнейшего хода событий и согласиться со всеми его предложениями.

Самое интересное будет после того, как Трамп осознает, что Путин не испугался. Или, когда политик решит продемонстрировать Путину, что у США действительно есть сила, а в ответ получит не согласие со своими условиями, а другие действия, которых Трамп может не предвидеть.

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В результате избрания Трампа президентом США может не столько завершиться война в Украине, сколько начаться третья мировая. Это абсолютно реалистичный ход событий, когда во главе двух мировых держав оказываются люди с, условно говоря, собственным миром в голове.

Главное лекарство против любой войны

Сейчас Байден учитывает в какой темноте блуждает Путин. Возможно, именно с этим связана такая осторожность политика, который просто не хочет втягивать свою страну в прямой конфликт с Россией. Ведь это может перерасти в третью мировую войну с гибелью десятков миллионов людей в Европе и Северной Америке. Или только в Европе, ведь Россия в ответ на действия Вашингтона может бить не по территории США, а по американским объектам в Европе.

Третья мировая война может распространиться исключительно на территории европейского континента, чтобы Россия не боялась тотального уничтожения или появления чужих войск на своей территории

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Трамп может воспринимать мир иначе, чем Байден. Он может считать, что ничем не рискует, когда пытается доказать, что США способны предложить России такие условия, с которыми она не может не согласиться. В этом плане эффект выборов Трампа в 2024 году можно сравнить с эффектом выборов Владимира Зеленского в 2019 году:

сначала – надежда на возможность договоренностей с Путиным;

затем – жесткое охлаждение диалога;

впоследствии – готовность России начать большую войну, на которую никто не рассчитывал.

США значительно больше чем Украина, а потому театр военных действий будет совершенно другим.

Главным лекарством против любой войны является адекватность людей, которые принимают решения. Готовность президента США бомбить Москву и Пекин подчеркивает, что Трамп не верит в то, что Путин способен отвечать так, как всегда действуют диктатуры.