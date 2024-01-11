В ОП резко отреагировали на статью TIME о "разделении Украины в 2024 году"

Издание Time опубликовало статью о 10 глобальных рисках 2024 года. Среди них одним из первых назвали разделенную Украину. Журналисты определили 2024 год как переломный в войне и отметили, если наше государство не решит многие проблемы, то территориальные потери могут оказаться постоянными.

Все описанное в статье выглядит довольно странно. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что Россия уже давно нарушила международное право и абсолютно его уничтожила, при этом мир не может просто сидеть и ничего не делать.

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Почему 2024-й считают переломным годом

Следует подчеркнуть, что план Москвы – это не разделение Украины, а ее полная, жесткая оккупация с максимальным количеством убийств, издевательств, пыток, изнасилований. Надо понять, что Россия не останется только на оккупированных территориях, если не проиграет эту войну. Она будет идти дальше и убивать. Поэтому нет никакого плана России разделить Украину – есть план захватить Украину.

Безусловно, это "круто" сказать, что пусть Украина сама себе обеспечит столько оружия. Вчера все боялись России, считали ее второй армией мира, а теперь говорят, что есть Украина и пусть она один на один с Россией выяснит отношения. Это выглядит вообще абсурдно,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Издание Time обнародовал список: "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". В нем "Разделенная Украина" заняла 3-е место. Журналисты отметили, что 2024-й станет переломным, а Украина якобы будет де-факто разделена. Они подчеркнули, что у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество, а наше государство серьезно пострадало от уменьшения поддержки США. В статье предполагается, что Киев увеличит удары по целям в России, что спровоцирует ответ и может втянуть НАТО в войну.

Михаил Подоляк добавил, что сегодня война России идет не против Украины, а ради доминирования демократии. Это означает, что существует предполагаемое будущее, в частности для редакторов журнала Time. То есть они понимают, что их дети учатся в школах, окончат ВУЗ, после этого построят карьеру. Если же будет доминировать Россия, к которой уже подтянулись страны и организации, заточенные только на войне, то будущего нет. В частности, для редакторов журнала Time.

Поэтому мы всегда возвращаемся к одним и тем же вопросам. Или демократии побеждают и "обнуляют" репутацию авторитарий агрессивного типа, как Россия. Или побеждает авторитария и "обнуляет" репутацию демократий. Тогда страны начинают мигрировать от демократического лагеря в авторитарный.

Относительно переломного или не переломного года. Якобы 2022-й все прошли мимо. Ну, началась великая война в Восточной Европе, так это не переломным было? Не переломный был 2022 год, когда все говорили, что три дня Украина не устоит и упадет? А после этого нужно было думать, что делать дальше с Россией, потому что Украина устояла и это якобы не перелом?

– заметил Подоляк.

Что Украина показала в 2023 году миру

Журналисты Time почему-то не назвали переломным 2023 год, когда произошли эффективные операции в Харькове, Херсонской области и главное – операции по доминированию России в акватории Черного моря. Должно быть понимание того, что Украина, если будет иметь определенные инструменты, будет активно противодействовать России на разных площадках войны.

Кроме того, 2023 год показал, что российского ВПК не существует. Потому что сегодня Россия берет деньги и оружие у Северной Кореи. Причем старое советское оружие в большом количестве. Выяснилось, что Россия продавала фикцию на глобальном рынке, являясь при этом одним из крупнейших продавцов оружия. Это все не перелом?

– сказал советник ОПУ.

Уже нет репутации российской армии, которая якобы могла за неделю дойти до Берлина, Парижа и так дале. Нет репутации российского ВПК. Выяснилось, что полуостров Крым, который милитаризировала Россия, беззащитен. А Черноморского флота России, которого боялись – нет. Это все тоже переломные моменты.

И вот 2024 год. Россия откровенно говорит, что она не ведет так называемую "сво" – она ведет войну. Что такое война? Это – милитарная экономика. Все, что смогли использовать из своих нищих регионов, отправили на войну. Это значит, что нужно уничтожить огромное количество живой российской силы и техники, а войну перевести на технологический уровень,

– подчеркнул Подоляк.

Следовательно, нужны дроны, РЭБы, дальнобойные ракеты, авиация. Когда-то Россия пугала весь мир "Кинжалами", все считали, что их нельзя перехватить. Теперь выяснилось, что, несмотря на то, что Россия атакует всю огромную территорию Украины и бьет по гражданскому населению, можно работать даже против этих ракет. Но для этого необходимо увеличивать количество систем ПРО.

Какие должны быть акценты в статье Time

"В учебниках, которые декламируют, в частности, в журнале Time, написано, что нужно иметь доминирование в воздухе. Украина этого не имела, но все равно сдержала Россию на линии разграничения. По большей части, на определенных направлениях продвинулась вперед. То есть "обнулена" даже классическая стратегия. Но да, я считаю, что действительно нужно иметь доминирование в воздухе", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, журнал Time имеет право писать все, что предусматривает их редакционная политика. Но акценты надо ставить так: "Мы поняли, что Украина эффективно противодействует России, а у России есть все шансы проиграть. Мы понимаем, что Россия воюет количеством, а для того, чтобы доказать доминирование демократии, Украина должна получить"... и далее перечень того, что должна получить Украина в 2024 году.

Здесь прежде говорится о существенных совместных инвестициях в военные производства, авиационную поддержку, существенную поддержку системами ПВО и ПРО. Все остальное, в частности, дроны, артиллерию, снаряды, бронетехнику, дальнобойные ракеты, можно математически обсуждать с нашими партнерами.

Сегодня инвестиции в Украину – это инвестиции не в масштабирование войны. Напротив – это инвестиции в предотвращение масштабирования войны. Если Россия не проиграет, то война будет глобальной. Если Россия проиграет, то война остановится не только в Восточной Европе, но и в ряде других регионов. Это надо проговаривать, а не пессимизировать,

– сказал Михаил Подоляк.

По его словам, прочитав статью Time, возникает встречный вопрос – что делать дальше? Пойти на договорённости с Путиным? К примеру, можно попросить у него гарантии, что дальше он не вторгнется в Молдову, страны Балтии, не будет провоцировать Польшу, не будет финансировать ХАМАС. Но, конечно, это нонсенс.

"Я хочу, чтобы люди, которые что-то анализируют, делали выводы, предлагали что делать. Безусловно, Украина виновата в том, что Путина толерировали 20 лет. Но разве не западные страны, которые после войны в Грузии, войны в Украине 2014 года, войны в Сирии, говорили – будем увеличивать поставки российского сырья на европейские рынки. Это нам "точно" будет гарантировать стойкий мир на сотни лет вперед. Вот так это выглядит", – отметил Подоляк.

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