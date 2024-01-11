Российские СМИ пишут, что Герой России обвинен в убийстве девушки. Ей было всего 18 лет. 24 Канал.

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Обвиняемый кавалер трех орденов

Обвинения выдвинули заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады минобороны России, Герою России и кавалеру трех орденов мужества Иреку Магасумову.

По информации телеграмм-каналов, мужчина познакомился с двумя молодыми девушками в луганском баре. Свидетель рассказал, что в какой-то момент Магасумов совершенно так выстрелил в живот одного из них. С места происшествия он скрылся, а девушка погибла.

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