Російські ЗМІ пишуть, що Героя Росії звинуватили у вбивстві дівчини. Їй було всього 18 років, передає 24 Канал.

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Обвинувачуваний кавалер трьох орденів

Звинувачення висунули заміснику командира 74-ї окремої мотострілецької бригади міноборони Росії, Герою Росії та кавалеру трьох орденів мужності Іреку Магасумову.

За інформацією телеграм-каналів, чоловік познайомився із двома молодими дівчатами у луганському барі. Свідок розповів, що в якийсь момент Магасумов абсолютно так вистрілив у живіт однієї з них. З місця події він втік, а дівчина загинула.

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