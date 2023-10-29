Россия разработала новый БпЛА "Изделие-53": Рассвет объяснил, есть ли опасность
Россияне, вероятно, начали использовать новую версию беспилотников Ланцет под названием Изделие-53. Для них, мол, использовали искусственный интеллект.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала выразил убеждение, что мощности России для такого уровня беспилотников слишком мало.
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Есть ли опасность от новых дронов
Новый беспилотник, казалось бы, имеет систему автоматической наводки и россияне даже испытывают возможность массового применения этих дронов.
Ланцет – это израильский Hero-400ec, россиянам до него еще очень далеко. Как он попал к россиянам – мы после войны, думаю, узнаем. Для большей важности россияне стали их называть "Изделие-51/52/53/54". Разница только в системах наведения,
– объяснил Роман Свитан.
Самим "Ланцетом" управляет либо оператор, либо он управляется через беспилотник-ретранслятор (в основном это "Орланы"). Через систему с ретрансляцией у дрона есть дальше управления.
"До уровня использования искусственного интеллекта россиянам как в Киев на четвереньках. Дело в том, что просто нереально с их элементной базой разработать такие аппараты и тем более воткнуть его в "Ланцет". Там только другая система наведения и не более того", – отметил военный эксперт.
Тем более, чем дальше летит этот дрон, тем меньше у него набор боезапасов. Он уменьшается путем увеличения количества топлива, иначе беспилотник просто не улетит.
Роман Свитан о новом беспилотнике окупантов: смотреть видео
Новые российские БПЛА: что известно
В Институте изучения войны в воскресенье, 29 октября, сообщили, что Россия начала применять на фронте новые беспилотники, якобы автономно идентифицирующие цели. Более того, они могут различать типы целей. Это, в свою очередь, повышает эффективность их поражения.
Эту информацию уже прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам "новейшая система наведения" в дронах россиян – это просто смешно. Ведь дрон на цель в любом случае наводит именно человек.
При этом недооценивать мощности врага нельзя. В России сейчас действительно мощно развивается производство беспилотников. К примеру, для производства "Шахедов" у оккупантов уже есть все необходимое на территории собственной страны.