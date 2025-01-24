Издевались над украинскими пленными в Харьковской области: заочно будут судить двух оккупантов

В июне 2024 года во время мониторинга социальных сетей украинские правоохранители обнаружили видео. На нем российские оккупанты во время повторного наступления на Харьковскую область издевались над военнопленными.

Специальное досудебное расследование преступления уже завершено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также Первыми сбросили сверхтяжелую бомбу на Сумщину: СБУ объявила подозрение 5 российским генералам

Что известно о судебном процессе

Обвиняемых будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области за жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование проводило управление СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Какие обстоятельства преступления

В конце мая вблизи населенного пункта Старица Чугуевского района россияне взяли в плен 4 украинских защитника. По данным следствия, оккупанты закрыли им глаза, связали руки и проводили "конвоирование".

Обвиняемые били украинских военных по всему телу ногами и имитировали казнь выстрелами из автоматического оружия. Кроме того, применяли психологическое давление, заставляя пленных петь гимн СССР. Весь процесс командир снимал на телефон, а потом выложил видео в сеть.

Обвиняемые – командир стрелковой роты танковых войск с позывным "Барс" и его подчиненный старший стрелок взвода с позывным "Кнавон".

Их военное подразделение является частью группировки войск "Север". Она была привлечена к попытке повторного вторжения на территорию Харьковской области в мае 2024 года.

К слову, ранее команда Еѵосіатіоп.info установила личность россиянина, что убил 6 украинских бойцов прицельным выстрелом в спину. Им оказался Олег Яковлев, боец подразделения "Шторм" с позывным "Сара" 1992 года рождения. В гражданской жизни оккупант занимался откачкой выгребных ям, а на фронт приехал из Саратова.