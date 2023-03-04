Под прицелом россиян: какая категория людей под наибольшей угрозой в оккупации

Российские захватчики терроризируют население оккупированной части Запорожской области. Оккупанты чувствуют, что в ближайшее время придется бежать из чужой страны, а потому напоследок разворовывают все, что видят.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, рашисты не успели вывезти все зерно из области, поэтому сейчас пытаются украсть остатки через Мариуполь.

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Россияне грабят все вокруг

Дмитрий Кирильчук отметил, что российские оккупанты усилили издевательства над местными жителями, которые остаются в оккупации. Он связывает это с тем, что рашисты чувствуют приближение процесса деоккупации, а потому стараются как можно больше бед натворить, прежде чем будут убегать.

"Они чувствуют этот процесс, что скоро им придется уже убегать оттуда. Среди процессов паспортизации, которую они там внедрили и "прикручивания гаек", они продолжают разворовывать все, что только можно", – сказал депутат.

Россияне издеваются над местным населением на оккупированных территориях: смотрите видео

Захватчики усиливают фильтрацию

Кирильчук рассказал, что фиксируются случаи вывоза зерна, которое рашисты еще не успели украсть раньше, поэтому сейчас вывозят его через Мариуполь полными фурами. Кроме этого оккупанты рыскают предприятиями и выискивают людей, родственники которых выехали с оккупированных территорий в подконтрольные украинскому правительству населенные пункты.

Для рашистов главной целью стали фильтрационные мероприятия по отношению к людям, родственники которых сейчас выехали на нашу подконтрольную территорию. Эти люди сейчас, на временно оккупированной территории, находятся в группе риска,

– отметил Дмитрий Кирильчук.

Кроме этого, как рассказал депутат, во временно оккупированные населенные пункты Запорожской области завезли многие сотрудники ФСБ и другие российские структуры. Из-за роста количества окупантов увеличивается плотность населения.

Россияне терроризируют население на оккупированных территориях