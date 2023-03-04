Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. За його словами, рашисти не встигли вивезти усе зерно з області, тож зараз намагаються вкрасти залишки через Маріуполь.

Читайте також Місцевість допомагає: військовослужбовець розповів, як ЗСУ знищують окупантів на Запоріжжі

Росіяни грабують все навколо

Дмитро Кирильчук зазначив, що російські окупанти посилили знущання з місцевих жителів, які залишаються в окупації. Він пов'язує це з тим, що рашисти відчувають наближення процесу деокупації, а тому намагаються якомога більше лиха накоїти, перед тим, як будуть втікати.

"Вони відчувають цей процес, що скоро їм доведеться вже тікати звідти. З-поміж процесів паспортизації, яку вони там впровадили та "прикручування гайок", вони продовжують розкрадати усе, що тільки можна", – сказав депутат.

Росіяни знущаються з місцевого населення на окупованих територіях: дивіться відео

Загарбники посилюють фільтрацію

Кирильчук розповів, що фіксуються випадки вивезення зерна, яке рашисти ще не встигли вкрасти раніше, а тому зараз вивозять його через Маріуполь повними фурами. Окрім цього окупанти нишпорять підприємствами та вишукують людей, родичі яких виїхали з окупованих територій в підконтрольні українському уряду населені пункти.

Для рашистів головною метою стали фільтраційні заходи щодо людей, родичі яких зараз виїхали на нашу підконтрольну територію. Ці люди зараз, на тимчасово окупованій території перебувають в групі ризику,

– зазначив Дмитро Кирильчук.

Окрім цього, як розповів депутат, в тимчасово окуповані населені пункти Запорізької області завезли багато співробітників ФСБ та інших російських структур. Через зростання кількості окупантів, збільшується густота населення.

Росіяни тероризують населення на окупованих територіях