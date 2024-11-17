Дроны атаковали Ижевский электромеханический завод: где он расположен на карте

Ижевский электромеханический завод "Купол" атаковали неизвестные дроны. На заводе россияне изготавливают радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы "Тор" и определенные компоненты.

24 Канал пишет, что глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко информацию об атаке на Ижевский электромеханический завод "Купол" в России подтвердил. Дроны атаковали предприятие ориентировочно в 06:57 17 ноября.

Смотрите также "Туда пришли "боевые комары": Братчук рассказал об атаке по российским военным базам

Где расположен Ижевский завод россиян

Согласно данным из открытых источников, неизвестные дроны впервые атаковали российскую республику Удмуртию. От ее административного центра (Ижевска) до Москвы ориентировочно до 1300 километров.

От украинского Харькова до Ижевска ориентировочно до 1800 километров.

Где расположен завод в Ижевске: смотрите на карте

Глава Удмуртии Александра Бречалова заявил что якобы на производстве выбило стекла, "но серьезных разрушений нет".

Заметьте Удар по РЛС "Воронеж-М" за 1 800 километров от границы: появились спутниковые фото последствий

Однако росСМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что беспилотники ударили по цеху, где делают дроны. Они отметили, что в Ижевске под производство дронов переоборудовали 3 торговых центра.