Будут ли изымать у украинцев автомобили на нужды ВСУ: ответ Минобороны

Новый закон о мобилизации установил военно-транспортную обязанность для местных органов власти, предприятий и граждан. В Минобороны объяснили, что это означает.

С 18 мая у украинцев могут отбирать автомобили на нужды армии. Для этого МВД предоставит военкоматам данные по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан.

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У граждан будут забирать авто, но есть условие

В Минобороны заявили, что выполнение военного-транспортного долга будет предусматривать возможность привлечения для нужд ВСУ автомобильной и специальной техники, которая принадлежит на праве собственности центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям и организациям, а также гражданам.

В то же время в ведомстве уточнили, что не подлежит передаче ВСУ и другим военным формированиям транспортное средство гражданина в случае отсутствия у него права на другие транспортные средства. Это означает, что у обычных украинцев, владеющих лишь одной машиной, забрать ее не могут.

Предполагается, что объемы и типы автомобилей, в которых нуждаются военные, будет определять так называемый Мобилизационный план Украины на основе представленных военкоматами норм. Так, например, если военкомат определенной области решит, что их формированиям нужно 3 тысячи автомобилей, то именно такое количество заберут с предприятий и обычных граждан.

Кроме того, эти транспортные средства нельзя отправлять за границу, а также за пределы других областей, продавать или перерегистрировать.

Владельцы временно изъятых транспортных средств смогут их получить в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.