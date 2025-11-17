Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие поезда не будут курсировать в Днепропетровской области?
В Укрзализныце рассказали, что временно не будут курсировать такие поезда:
№6272 Синельниково-1 – Павлоград-1;
№6277 Павлоград-1 – Синельниково-1.
Альтернативными рейсами остаются:
№6280 Синельниково-1 – Павлоград-1;
№6291 на участке Павлоград-1 – Синельниково-1.
Также с задержкой в 30 минут следует со станции Вольногорск поезд №6008 Пятихатки – Днепр. Позже стало известно о задержке движения еще ряда пригородных поездов в Днепропетровской области:
№6104 Синельниково-1 – Чаплино отправился с задержкой 2 часа со станции Письменная;
№6109 Чаплино – Днепр с задержкой 2 часа 50 минут с начальной.
В Укрзализныце отметили, что время задержки может измениться, поэтому попросили пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
Где ранее Укрзализныця ограничила движение поездов?
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска до станций Гусаровка или Барвенково. Это решение было принято по причинам безопасности.
Донецкая ОВА, в свою очередь, организует автобусные шаттлы между Краматорском – Славянском и временной конечной станцией. Временные ограничения касаются также и пригородного движения в Донецкой области.
В то же время американский Институт изучения войны пишет, что Россия усилила удары по украинским железнодорожным узлам, особенно в прифронтовых регионах, чтобы нарушить тыловую логистику. Именно это и привело к тому, что движение по железной дороге в Донецкой области было приостановлено.