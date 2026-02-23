В шести областях произошли временные изменения движения поездов: людей вынуждены доставлять автобусами
- Движение поездов изменено в шести областях из-за угрозы обстрелов, часть рейсов заменено автобусами.
- Автобусами заменено сообщение между Николаевом и Херсоном, а также из Лозовой на краматорское направление.
Из-за угрозы обстрелов 23 февраля движение части поездов в Украине временно изменено. В Укрзализныце отмечают, что решение принимается с учетом ситуации с безопасностью.
Мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому графики движения поездов корректируют в соответствии с ситуацией безопасности. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Что известно об изменениях движения поездов?
Сообщение между Николаевом и Херсоном временно заменят автобусами. Так же автотранспорт будет перевозить пассажиров из Лозовой, Харьковской области, на краматорское направление. В то же время региональные экспрессы изюмского направления будут двигаться по расписанию.
Внимательно следите за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах,
– отметили в компании.
Сейчас между Днепром и Запорожьем перевозки осуществляют автобусы. Кроме этого, региональные поезда временно курсируют в Конотоп. А на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Как Укрзализныця страдает от ударов врага?
В ночь на 15 февраля россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Одесской области, сообщил Алексей Кулеба. Повреждено депо, произошел пожар. Обошлось без жертв, движение поездов не было нарушено.
В ночь на 13 декабря Россия атаковала дронами портовую и железнодорожную инфраструктуру. В Одесской области погиб один человек, шестеро пострадали, повреждены склады и вагоны, произошел пожар. На Днепропетровщине обошлось без жертв.
В целом российская армия в последнее время усилила удары по железнодорожной инфраструктуре на севере страны – в Черниговской и Сумской областях. Под обстрел попал Конотоп, а возле станции Терещенская повредило пути.
Также на Сумщине дрон попал в служебный автомобиль, ранив железнодорожника. В Черниговской области на станции Сновск атакован дизель-поезд, пожар быстро ликвидировали.