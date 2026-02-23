Моніторингові групи працюють в посиленому режимі, тому графіки руху поїздів коригують відповідно до безпекової ситуації. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про зміни руху поїздів?

Сполучення між Миколаєвом і Херсоном тимчасово замінять автобусами. Так само автотранспорт перевозитиме пасажирів із Лозової, Харківської області, на краматорський напрямок. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку рухатимуться за розкладом.

Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах,
– зазначили в компанії.

Наразі між Дніпром і Запоріжжям перевезення здійснюють автобуси. Окрім цього, регіональні поїзди тимчасово курсують до Конотопа. А на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Як Укрзалізниця потерпає від ударів ворога?

  • У ніч на 15 лютого росіяни атакували дронами залізничну інфраструктуру на Одещині, повідомив Олексій Кулеба. Пошкоджено депо, сталася пожежа. Обійшлося без жертв, рух поїздів не було порушено.

  • У ніч на 13 грудня Росія атакувала дронами портову та залізничну інфраструктуру. На Одещині загинула одна людина, шестеро постраждали, пошкоджено склади й вагони, сталася пожежа. На Дніпропетровщині обійшлося без жертв.

  • Загалом російська армія останнім часом посилила удари по залізничній інфраструктурі на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях. Під обстріл потрапив Конотоп, а біля станції Терещенська пошкодило колію.

  • Також на Сумщині дрон влучив у службовий автомобіль, поранивши залізничника. У Чернігівській області на станції Сновськ атаковано дизель-поїзд, пожежу швидко ліквідували.