Моніторингові групи працюють в посиленому режимі, тому графіки руху поїздів коригують відповідно до безпекової ситуації. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про зміни руху поїздів?

Сполучення між Миколаєвом і Херсоном тимчасово замінять автобусами. Так само автотранспорт перевозитиме пасажирів із Лозової, Харківської області, на краматорський напрямок. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку рухатимуться за розкладом.

Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах,

– зазначили в компанії.

Наразі між Дніпром і Запоріжжям перевезення здійснюють автобуси. Окрім цього, регіональні поїзди тимчасово курсують до Конотопа. А на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Як Укрзалізниця потерпає від ударів ворога?