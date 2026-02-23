Мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому графики движения поездов корректируют в соответствии с ситуацией безопасности. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Что известно об изменениях движения поездов?

Сообщение между Николаевом и Херсоном временно заменят автобусами. Так же автотранспорт будет перевозить пассажиров из Лозовой, Харьковской области, на краматорское направление. В то же время региональные экспрессы изюмского направления будут двигаться по расписанию.

Внимательно следите за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах,

– отметили в компании.

Сейчас между Днепром и Запорожьем перевозки осуществляют автобусы. Кроме этого, региональные поезда временно курсируют в Конотоп. А на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Как Укрзализныця страдает от ударов врага?