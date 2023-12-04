Студенты, срочники и не только: в Раде рассказали о возможных изменениях в мобилизации

В Украине готовят изменения в законодательство в сфере военной деятельности, в частности, мобилизации. В ближайшие дни Рада будет рассматривать ряд законопроектов.

В эфире телемарафона первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк рассказал, что возможные изменения касаются отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников лиц с инвалидностью, а также демобилизации, передает 24 Канал.

Читайте также Нужны изменения в мобилизации: у Зеленского назвали 4 направления

В Раде работают над изменениями по мобилизации

Нардеп рассказал, что рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, продолжает работать над усовершенствованием законодательства в сфере военной деятельности.

"И в ближайшие дни мы будем рассматривать ряд законопроектов, в частности наработанные этой рабочей группой", – добавил Цымбалюк.

Также отметил, что народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны, совещаются с высшим военным руководством.

"И в состав этой рабочей группы входят представители ВСУ и всех сил обороны. Поэтому мы исходим именно из их практического опыта и потребностей", – подчеркнул нардеп.

Полномасштабная война длится почти два года. Большое количество наших граждан год или больше без ротации. Однако для того, чтобы провести профессиональную ротацию, необходимо подготовить определенное количество военнослужащих Сил обороны, добавил нардеп.

Какие изменения предлагают в ближайшее время

Установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного обеспечения для лиц, освобождённых из плена. Нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВВК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через ВВК, чтобы уменьшить бюрократию;

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.

Смотрите также Мобилизация в декабре: кто имеет право выезда за границу

Отсрочка преподавателей и студентов

Также Цымбалюк отметил, что законодательно планируют урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.

Что касается преподавателей, то это однозначно право на отсрочку. Что касается студентов, то сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования. Когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, – это однозначно уже решено,

– сказал представитель комитета Ради.

В то же время отметил, что управление ВРУ подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку. В частности, каким образом может быть ограничено это право.

Однако практика свидетельствует о том, что работают по квотам Минобразования на соискание специальности. Депутат отметил, что есть проблема в том, что в десятки раз возросло количество тех, кто начал получать второе, третье высшее или профессиональное образование.

"По этой причине решили нормировать: если человек получает первое высшее образование, – вопрос не обсуждается. Он имеет право на отсрочку. Если он уже поступил и получает второй или третий мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить", – констатировал Цымбалюк.

Возможны изменения в отношении срочников и родственников лиц с инвалидностью

По словам нардепа, законопроект предусматривает предоставление права на демобилизацию срочников. Цымбалюк подчеркнул, что это действительно очень важный вопрос.

"Они все без исключения уже отслужили сроки. Поэтому мы предусматриваем, что после изменений в законодательстве, Верховный Главнокомандующий должен будет подписать закон о демобилизации, и все эти лица будут демобилизованы", – отметил депутат.

Также обсуждается вопрос, как минимизировать количество ухаживающих за лицами с первой и второй группами инвалидности. И хотя законодательством не ограничено такое количество, впрочем, депутаты планируют изменить это.

"Мы планируем ограничить, – одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью, если нет других членов семьи, которые могут за ним ухаживать", – подчеркнул Цымбалюк.