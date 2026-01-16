Правительство объяснило новые правила комендантского часа: что позволят и какие изменения
- Кабинет Министров Украины разрешил местным властям устанавливать более гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
- На время чрезвычайной ситуации разрешается круглосуточный доступ к Пунктам Несокрушимости без пропусков и движение частного транспорта к ним.
Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующее постановление, позволяющие местным властям в регионах устанавливать более гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.
Об этом проинформировал Алексей Кулеба. Детали ослабления комендантского часа передает 24 Канал.
Какими будут новые правила?
На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.
Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.
Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть:
- автономное питание;
- отопление;
- стабильная связь;
- удлинители и бесплатный горячий чай.
Смотрите обновленные правила на период комендантского часа
Предприятиям, официально выполняющим функции Пунктов Несокрушимости, предоставляется возможность работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю.
Все соответствующие решения принимаются исключительно Советом обороны Киева с участием сил безопасности, самовольных решений на местах не будет.
Кулеба также отметил, что в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общества – для города Киева.
Что известно о ситуации в энергетике?
За 2025 год Россия совершила 612 прицельных ударов по украинской энергетике. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, в Одесской области и в прифронтовых общинах.
Украина уже инициировала "Энергетический Рамштайн", чтобы привлечь поддержку партнеров для стабилизации энергосистемы. Ожидаются двусторонние пакеты помощи.
Дома с электроотоплением в Киеве получили статус критической инфраструктуры и не будут обесточиваться по графикам, за исключением аварийных отключений.