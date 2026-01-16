Укр Рус
24 Канал Новости Украины Правительство объяснило новые правила комендантского часа: что позволят и какие изменения
16 января, 15:51
2

Правительство объяснило новые правила комендантского часа: что позволят и какие изменения

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Кабинет Министров Украины разрешил местным властям устанавливать более гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
  • На время чрезвычайной ситуации разрешается круглосуточный доступ к Пунктам Несокрушимости без пропусков и движение частного транспорта к ним.

Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующее постановление, позволяющие местным властям в регионах устанавливать более гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

Об этом проинформировал Алексей Кулеба. Детали ослабления комендантского часа передает 24 Канал.

Актуально В домах с электроотоплением свет выключать не будут, – Шмыгаль

Какими будут новые правила?

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.

Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.

Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть: 

  • автономное питание;
  • отопление;
  • стабильная связь;
  • удлинители и бесплатный горячий чай. 

Смотрите обновленные правила на период комендантского часа

Предприятиям, официально выполняющим функции Пунктов Несокрушимости, предоставляется возможность работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю. 

Все соответствующие решения принимаются исключительно Советом обороны Киева с участием сил безопасности, самовольных решений на местах не будет. 

Кулеба также отметил, что в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общества – для города Киева.

Что известно о ситуации в энергетике?