Правительство объяснило новые правила комендантского часа: что позволят и какие изменения

Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующее постановление, позволяющие местным властям в регионах устанавливать более гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

Об этом проинформировал Алексей Кулеба.

Какими будут новые правила?

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.

Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.

Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть:

автономное питание;

отопление;

стабильная связь;

удлинители и бесплатный горячий чай.

Предприятиям, официально выполняющим функции Пунктов Несокрушимости, предоставляется возможность работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Все соответствующие решения принимаются исключительно Советом обороны Киева с участием сил безопасности, самовольных решений на местах не будет.

Кулеба также отметил, что в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общества – для города Киева.

Что известно о ситуации в энергетике?