Изменения в руководстве разведки: указом Зеленского назначен новый заместитель главы СВР
Источник:24 канал
Президент Украины назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Примечательно, что произошло это во второй раз за полгода.
Пост заместителя председателя СВР Александра Литвиненко занял Александр Тарасовский. Когда-то он работал в СБУ, но ушел оттуда еще при беглом президенте Януковиче.
Также интересно Союзники НАТО следят с неба за действиями России на границах Украины, – СМИ
У главы внешней разведки – новый заместитель
Президент Украины Владимир Зеленский указом №18/2022 от 21 января назначил нового заместителя службы внешней разведки. На этот пост пришел Александр Тарасовский.
Заметим, что заместителя председателя СВР Зеленский назначал и в 2021 – 28 июля. Им стал Олег Синайко. Однако пока неизвестно, продолжает ли работать Синайко сейчас.
На официальном же сайте Службы внешней разведки на странице руководства указаны только два человека:
- Глава службы Александр Литвиненко (возглавил СВР за несколько дней до назначения Синайко, 23 июля 2021 года, вместо Валерия Кондратюка, который совсем немного был руководителем СВР – с июня 2020; Литвиненко, к слову, стал уже четвертым на этом посту при президенте Зеленском).
- И первый заместитель председателя Андрей Алексеенко (работает на этом посту еще с 2017). Смену руководства внешней разведки тогда глава государства объяснил тем, что нужна ротация, и что он "ожидает более системной работы". Относительно назначения нового заместителя в январе 2022 пока объяснений не было.
Кратко об Александре Тарасовском
В открытом доступе о новом заместителе главы СВР Александре Тарасовском есть такая информация:
- В феврале 2012 года, по данным LIGA.net, его уволили с должности руководителя управления работы с личным составом Службы безопасности Украины (это произошло при президентстве Виктора Януковича).
- В декларации Тарасовского от 24 марта 2018 указано, что он является пенсионером СБУ, но претендует на должность административного состава центрального управления СБУ.
Обратите внимание: в украинской разведке и контрразведке в последнее время были и другие важные изменения.
- 30 ноября 2021 года Илья Витюк стал начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. А начальником департамента контрразведки СБУ – Александр Поклад.
- А 3 ноября Зеленский уволил начальника разведки Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко.
Важное видео: еще несколько месяцев назад украинская разведка говорила, что Россия нападет на Украину в начале 2022 года.