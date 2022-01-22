Изменения в руководстве разведки: указом Зеленского назначен новый заместитель главы СВР

Президент Украины назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Примечательно, что произошло это во второй раз за полгода.

Пост заместителя председателя СВР Александра Литвиненко занял Александр Тарасовский. Когда-то он работал в СБУ, но ушел оттуда еще при беглом президенте Януковиче.

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У главы внешней разведки – новый заместитель

Президент Украины Владимир Зеленский указом №18/2022 от 21 января назначил нового заместителя службы внешней разведки. На этот пост пришел Александр Тарасовский.

Заметим, что заместителя председателя СВР Зеленский назначал и в 2021 – 28 июля. Им стал Олег Синайко. Однако пока неизвестно, продолжает ли работать Синайко сейчас.

На официальном же сайте Службы внешней разведки на странице руководства указаны только два человека:

Глава службы Александр Литвиненко (возглавил СВР за несколько дней до назначения Синайко, 23 июля 2021 года, вместо Валерия Кондратюка, который совсем немного был руководителем СВР ​​– с июня 2020; Литвиненко, к слову, стал уже четвертым на этом посту при президенте Зеленском).

(возглавил СВР за несколько дней до назначения Синайко, 23 июля 2021 года, вместо Валерия Кондратюка, который совсем немного был руководителем СВР ​​– с июня 2020; Литвиненко, к слову, стал уже четвертым на этом посту при президенте Зеленском). И первый заместитель председателя Андрей Алексеенко (работает на этом посту еще с 2017). Смену руководства внешней разведки тогда глава государства объяснил тем, что нужна ротация, и что он "ожидает более системной работы". Относительно назначения нового заместителя в январе 2022 пока объяснений не было.

Кратко об Александре Тарасовском

В открытом доступе о новом заместителе главы СВР Александре Тарасовском есть такая информация:

В феврале 2012 года, по данным LIGA.net, его уволили с должности руководителя управления работы с личным составом Службы безопасности Украины (это произошло при президентстве Виктора Януковича).

(это произошло при президентстве Виктора Януковича). В декларации Тарасовского от 24 марта 2018 указано, что он является пенсионером СБУ, но претендует на должность административного состава центрального управления СБУ.

: в августе 2020 года Украина получила нового руководителя Главного управления разведки Министерства обороны – Кирилла Буданова. Он сменил Василия Бурбу, который был главой ГУР предыдущие 4 года.

Обратите внимание: в украинской разведке и контрразведке в последнее время были и другие важные изменения.

30 ноября 2021 года Илья Витюк стал начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. А начальником департамента контрразведки СБУ – Александр Поклад.

А 3 ноября Зеленский уволил начальника разведки Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко.

Важное видео: еще несколько месяцев назад украинская разведка говорила, что Россия нападет на Украину в начале 2022 года.