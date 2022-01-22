Посаду заступника голови СЗР Олександра Литвиненка обійняв Олександр Тарасовський. Колись він працював у СБУ, але пішов звідти ще за президента-втікача Януковича.

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У голови зовнішньої розвідки – новий заступник

Президент України Володимир Зеленський указом №18/2022 від 21 січня призначив нового заступника Служби зовнішньої розвідки. На цю посаду прийшов Олександр Тарасовський.

Зауважимо, що заступника голови СЗР Зеленський призначав і у 2021 – 28 липня. Ним став Олег Сінайко. А проте наразі невідомо, чи продовжує працювати Сінайко зараз.

На офіційному ж сайті Служби зовнішньої розвідки на сторінці про керівництво вказані тільки дві особи:

Глава служби Олександр Литвиненко (очолив СЗР за кілька днів до призначення Сінайка, 23 липня 2021 року, замість Валерія Кондратюка, який зовсім трохи був головою СЗР – з червня 2020; Литвиненко, до слова, став вже четвертим на цій посаді за президента Зеленського).

(очолив СЗР за кілька днів до призначення Сінайка, 23 липня 2021 року, замість Валерія Кондратюка, який зовсім трохи був головою СЗР – з червня 2020; Литвиненко, до слова, став вже четвертим на цій посаді за президента Зеленського). Та перший заступник голови Андрій Алєксєєнко (працює на цій посаді ще з 2017). Зміну керівництва зовнішньої розвідки тоді глава держави пояснив тим, що потрібна ротація, і що він "очікує системнішої роботи". Щодо призначення нового заступника у січні 2022 року наразі пояснень не було.

Коротко про Олександра Тарасовського

У відкритому доступі про нового заступника глави СЗР Олександра Тарасовського є така інформація:

У лютому 2012 року, за даними LIGA.net, його звільнили з посади керівника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (це сталося за президентства Віктора Януковича).

(це сталося за президентства Віктора Януковича). У декларації Тарасовського від 24 березня 2018 року вказано, що він є пенсіонером СБУ, але претендує на посаду адміністративного складу центрального управління СБУ.

Нагадаємо: у серпні 2020 року Україна отримала нового керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони – Кирила Буданова. Він змінив Василя Бурбу, який був главю ГУР попередні 4 роки.

Зверніть увагу: в українській розвідці та контррозвідці останнім часом були й інші важливі зміни.

30 листопада 2021 року Ілля Вітюк став начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. А начальником департаменту контррозвідки СБУ – Олександр Поклад.

А 3 листопада Зеленський звільнив начальника розвідки Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка.

Важливе відео: ще кілька місяців тому українська розвідка казала, що Росія нападе на Україну на початку 2022