Відповідний указ президент підписав 29 листопада, про це повідомили на сайті ОП. Причини таких кадрових змін – наразі невідомі.

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Що відомо про Олександра Руснака

Джерело: "Вікіпедія"

Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки. Як писала "Радіо Свобода", це кадровий працівник спецслужб, який не є публічною особою.

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