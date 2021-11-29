Відповідний указ президент підписав 29 листопада, про це повідомили на сайті ОП. Причини таких кадрових змін – наразі невідомі.
Раніше Росія готує напад на Україну, – глава розвідки Кирило Буданов
Що відомо про Олександра Руснака
Джерело: "Вікіпедія"
Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки. Як писала "Радіо Свобода", це кадровий працівник спецслужб, який не є публічною особою.
Новина доповнюється...