Шантажируют: зачем россияне сообщают об изменениях в работе Запорожской АЭС

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС, единственный из всех шести, который находился в состоянии горячей остановки, россияне переводят в холодный. Соответственно этого требовала украинская сторона и МАГАТЭ.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал корреспондент из Запорожья. Он объяснил, почему россияне медлили.

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"Они говорили, что он (четвертый энергоблок – 24 Канал) им нужен, потому что он в таком состоянии производит тепло. Была же зима, отопительный сезон, им надо было отапливать Энергодар, а теперь отопительный сезон завершился, и они его переводят в состояние холодной остановки. Мол, таким образом вроде бы разряжая обстановку", – сказал журналист.

Перезапуск энергоблока

Кроме этого журналист отметил, что россияне имеют целью присоединить один энергоблок к российской сети. Это может произойти уже в этом году.

"Россияне же сразу пытались переключить АЭС на свою сеть, и там наши в свое время отодвинули эти все планы. Это будет очередная попытка российского шантажа, чтобы отключить АЭС от украинской сети, откуда она сейчас запрошена двумя линиями, и переключить на российскую", – объяснил он.

Отметим, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, писало, что соответствующий разговор между Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси происходил в марте 2024 года. А один из дипломатов рассказал, что Россия может перезапустить ЗАЭС к 40 годовщине подключения сети к Советскому Союзу. Станцию ввели в эксплуатацию в конце 1984 года.

"То есть снова имеем дело с российскими ядерными шантажистами. Не успели они с fpv-дронами на станции поэкспериментировать, которые взрывались на глазах инспекторов МАГАТЭ, так опять новые слухи пошли о подключении станции куда-то, но увидим", – резюмировал журналист.

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