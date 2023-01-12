В Генштабе отреагировали на замену Суровикина на Герасимова

В Генштабе ВСУ заявили, что кадровые изменения в руководстве армии России свидетельствуют о проблемах. Речь идет о замене Суровикина на Герасимова.

Следует заметить, что эта ротация состоялась 11 января. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января объяснил, о чем именно свидетельствует последняя ротация у врагов, информирует 24 Канал.

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О каких проблемах свидетельствует ротация в России

Алексей Громов отметил, что Генеральный штаб ВСУ отслеживает, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения.

Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах в сочетании управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они хотят,

– заявил бригадный генерал.

Он объяснил, что если бы у россиян все было все в порядке, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.

Иностранные СМИ, анализируя ротацию, назвали Герасимова некомпетентным, который показал лояльность. Также изменения на генерала Герасимова некоторые российские военные блоггеры встретили насмешкой и сравнили эту перестановку с "игрой в музыкальные кресла среди неэффективной военной гвардии Москвы".

Последние кадровые изменения россиян