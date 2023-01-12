В Генштабе отреагировали на замену Суровикина на Герасимова
В Генштабе ВСУ заявили, что кадровые изменения в руководстве армии России свидетельствуют о проблемах. Речь идет о замене Суровикина на Герасимова.
Следует заметить, что эта ротация состоялась 11 января. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января объяснил, о чем именно свидетельствует последняя ротация у врагов, информирует 24 Канал.
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О каких проблемах свидетельствует ротация в России
Алексей Громов отметил, что Генеральный штаб ВСУ отслеживает, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения.
Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах в сочетании управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они хотят,
– заявил бригадный генерал.
Он объяснил, что если бы у россиян все было все в порядке, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.
Иностранные СМИ, анализируя ротацию, назвали Герасимова некомпетентным, который показал лояльность. Также изменения на генерала Герасимова некоторые российские военные блоггеры встретили насмешкой и сравнили эту перестановку с "игрой в музыкальные кресла среди неэффективной военной гвардии Москвы".
Последние кадровые изменения россиян
- Путин периодически прибегает к замене руководителей разных направлений и непосредственно командующего вторжением в Украину.
- Так, буквально в октябре 2022 года управлять нападением на Украину пришел так называемый "сирийский мясник" Сергей Суровикин. За время его правления российская армия отметилась тем, что сдала Херсон, а российские ракеты стали бить по нашей энергетической системе.
- Уже 11 января 2023 года на его место назначили Валерия Герасимова, постоянно критикуемого вагнеровцами. В то же время Суровикин станет заместителем Герасимова. Вероятно, бойцы ППК "Вагнер", которые из-под Бахмута называли Герасимова "пи**ром" и "чертом йоб**ым" не очень довольны, как и их владелец Пригожин.
- Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что подобные ротации – это результат недоразумений между руководством страны. По его словам, там продолжаются подковерные игры между Суровикиным, Кадыровым, Пригожиным, Герасимовым и Шойгу.