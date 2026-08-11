Военно-воздушные силы изменили отчеты о ракетах, запущенных Россией, из-за нехватки средств ПВО, – Bloomberg

Украина перестала публиковать точные данные о количестве выпущенных российских ракет во время воздушных атак. Киев все чаще призывает союзников усилить украинскую ПВО.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно об изменениях в статистике Воздушных сил?

В сводке об отражении воздушной атаки в ночь на 11 августа Воздушные силы сообщили о сбивании 98 из 120 российских дронов, однако информация о количестве выпущенных ракет отсутствовала. Изменение формата отчетности произошло через несколько дней после того, как ведомство перестало сообщать о перехвате баллистических целей. Это произошло после атаки на прошлой неделе, во время которой украинским силам не удалось остановить ни одну из 28 выпущенных ракет.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пожелавшего остаться анонимным из-за деликатности темы, Воздушные силы изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары. Украина пытается получить больше перехватчиков от союзников для защиты от усиленных воздушных атак. Особенно остро стоит вопрос о ракетах для американских систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, на фоне роста глобального спроса из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что в первой половине 2026 года Украина получила в три раза меньше ракет для ПВО, чем за аналогичный период 2025 года, заявил Владимир Зеленский. По его словам, у партнеров ракеты есть, однако необходимы решения по их поставкам и ускорению производства, в частности в Украине.

Кроме того, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не будет передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В Хельсинки объясняют это необходимостью сохранить собственную обороноспособность и не рисковать запасами ПВО. В то же время у Финляндии есть другие зенитные ракеты, но об их возможной передаче Украине не сообщается.

К слову, СМИ сообщают, что США опасаются, что переданные технологии могут в конечном итоге попасть в Россию. Особую ценность представляет радиолокационный искатель PAC-3, который обеспечивает наведение ракеты на цель на заключительном этапе полета.