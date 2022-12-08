Эволюция Шольца: как война и имперские амбиции Путина изменили Германию

Прошел первый год Олафа Шольца в должности канцлера Германии. За этот довольно короткий срок Германия и сам Шольц провели мощную реформацию не только внутри собственной страны, но и в осознании немцами своей роли в мировой и европейской политике.

Шольц принял этот пост с лавиной нерешенных проблем, которые его предшественница Ангела Меркель успешно скрывала и всячески откладывала в течение 16 лет своего правления. Энергетический кризис, война в Украине и напряжение внутри ЕС – это то, с чем Шольцу пришлось столкнуться в течение первого года своей каденции. Но, несмотря на проблемы, он уверенно идет к своей цели, которую он назвал "поворотным моментом" для Германии. 24 канал анализирует первый год правления и эволюцию в изменении его взглядов.

Тема Прекратите войну и выведите войска, – Шольц резко обратился к Путину

Как Шольц пытался подражать политике Ангелы Меркель

Олаф Шольц пришел к власти в составе коалиции, которую прозвали "Светофор", по цвету вошедших в нее политических партий: Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и Партии Зеленых. Шольц обещал преемственность политики Ангелы Меркель, имея в виду экономическую стабильность для Германии и главенствующую роль в Европейском Союзе.​

Несмотря на позицию своих партнеров по коалиции из партии Зеленых, Шольц некоторое время пытался даже защитить проект Северный поток-2 и продвигал мантру Меркель, что экономика и политика должны быть разделены.

Как Шольц пытался умиротворить Путина Новый немецкий канцлер не терял надежду умиротворить Владимира Путина. 15 февраля Шольц даже совершил визит в Москву, где призвал Путина к дипломатическому разрешению конфликта. В своем разговоре с Путиным Шольц заявил, что Владимир Зеленский предложил определенные шаги по воплощению в жизнь минских договоренностей и в течение следующих нескольких дней это даже воспринималось как определенная дипломатическая победа, ведь публично россияне вообще уверяли, что никакого вторжения они не готовят.



Олаф Шольц, вероятно, надеялся, что его визит способен отменить планы Путина, ведь как сам канцлер позже признался, он прямо говорил российскому диктатору, что причины войны "абсолютно абсурдны" и пытался уверить Кремль в том, что Украину не примут в НАТО "в в ближайшие 30 лет", имея в виду, что Альянс не несет России угрозу.



Встреча Путина и Шольца в Москве.

Впрочем, Путина убедить не удалось. Умиротворение Кремля полностью провалилось. Уже 22 февраля Россия поддержала "независимость" марионеточных республик на Донбассе, а 24-го начала полномасштабную войну. Впоследствии Шольц заявил, что, как оказалось, Путин принял план вторжения за год до 24 февраля, и тем самым признал ошибочность своих попыток убедить диктатора не начинать активные военные действия.

Брутальное нападение России на Украину в феврале 2022 года открыло принципиально новую реальность: империализм вернулся в Европу. Россия использует одни из самых ужасных военных методов ХХ века и причиняет невыразимые страдания Украине. Мир не должен позволить Путину добиться своего. Реваншистский империализм России должен быть остановлен. Решающая роль Германии в данный момент состоит в том, чтобы стать одним из главных поставщиков безопасности в Европе, инвестируя в нашу армию, укрепляя европейскую оборонную промышленность, усиливая наше военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также тренируя и оснащая вооруженные силы Украины,

– подчеркнул Шольц в статье Foreign Affairs.

Германия и поставка оружия Украине

Сразу после начала полномасштабного вторжения Европейский Союз разработал первые пакеты санкций, которые должны были ударить по экономике России. Северный поток-2 был окончательно похоронен, а российские резервы в европейских банках мгновенно заморозили. Вся Европа, в том числе Германия, начала активно предоставлять убежище украинским беженцам.

Уже после того, как стало окончательно ясно, что Украина не упадет, европейские страны начали активнее поставлять летальное оружие украинской армии, но позиция Германии по этому вопросу оставалась однозначной. Олаф Шольц всячески уклонялся от передачи немецкого оружия Украине, ссылаясь на нежелание эскалации.

Национальная травма, полученная немцами после Второй мировой войны, привела к существенному ограничению участия Германии (даже побочного) в вооруженных конфликтах. Немецкие политики прямо декларировали, что не будут поставлять оружие в страны, где проходит активная фаза войны. Долгое время это касалось и Украины, ведь как Ангела Меркель, так и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер всегда отмечали именно дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной.Эта позиция нашла прямое отражение– комплексе шагов по выполнению минских договоренностей, которая в Украине воспринималась скорее как пошаговая капитуляция перед Кремлем.

Впрочем, дерзкая военная агрессия России против Украины и ужасающие военные преступления России против гражданских изменили этот подход. Шольц столкнулся с жесткой критикой со стороны оппозиции и своих партнеров по коалиции из-за "недостаточной поддержки Украины". Эту мощную волну критику закрепили украинские дипломаты, прямо призывавшие Шольца прекратить скрываться от реальности. Уже в конце мая Шольц впервые заявил, что Германия передаст украинской армии летальное оружие. Речь шла тогда о боеприпасах, артиллерийских снарядах и противотанковых средствах.

Учитывая нынешние украинские запросы, это может показаться каплей в море, однако для политического сознания немецких чиновников это стало переломным моментом. Впоследствии объемы поставок постепенно увеличивались. От передачи боеприпасов немцы перешли к тяжелой технике, артиллерийским установкам и новейшим системам ПВО.

Сейчас Германия является одним из самых крупных поставщиков оружия в Украину. Конечно, до сих пор остаются определенные проблемы и довольно скандальные решения, как в ситуации с системами ПВО Patriot, однако общий тренд по увеличению военной поддержки Украины со стороны Германии невозможно игнорировать.

От голубя "мира" до немецкого ястреба

Несмотря на активную военную поддержку и санкционное давление на Москву, Шольц долго не мог отойти от миролюбивой политики, введенной еще при Ангеле Меркель. Потуги Шольца умиротворить Путина возникали даже после очевидных преступлений русской армии. Канцлер Германии не хотел принимать тот факт, что Путин не готов идти на уступки, а хочет буквально капитуляции всего мира перед Россией.

Еще несколько месяцев Шольц продолжал прямые контакты с российским диктатором и пытался уговорить остановить войну. Попытки канцлера маневрировать между поддержкой Украины и отношениями с Россией критиковали со всех сторон. Владимир Зеленский в июне прямо заявил, что немецкое правительство должно окончательно определиться, кого они действительно поддерживают, ведь пока Шольц сомневался,

Сомнения Олафа Шольца, похоже, прекратились с визитом в Украину. Вместе с лидерами Франции и Италии немецкий канцлер приехал в Киев на встречу с президентом Зеленским. Часть экспертов тогда беспокоилась, что, учитывая заявления Эммануэля Макрона и неопределенность Шольца, они будут пытаться продвигать очередной план капитуляции. Впрочем, этот визит предоставил Украине достаточно мощные политические сигналы. Все трое согласились с необходимостью противодействия России, а также поддержали статус кандидата в ЕС для Украины.



Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время визита в Киев / фото ОП

, что больше всего на Олафа Шольца повлиял даже не первый визит в Киев, а резкое изменение позиции президента Германии Штайнмайера. Во время недавней поездки в Киев немецкому президенту даже пришлось посидеть в бомбоубежище во время очередного ракетного обстрела россиян.Уже по результатам этого визита. В своей исторической речи он пообещал продолжать поддержку нашего государства столько, сколько это необходимо: в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.

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Сразу после такого громкого заявления президента немецкий канцлер полностью забыл о своих попытках удовлетворить какие-то прихоти Путина или склонить Украину к капитуляции. Шольц вопреки некоторым голосам на Западе начал прямо заявлять, что единственным условием для мирных переговоров с Россией может быть только полный вывод российских войск с территории Украины.

Интересно, что такая ситуация в изменении позиции канцлера после того, как президент объявил новый курс, вполне естественна. Пока должность главы правительства занимала Ангела Меркель, все привыкли, что она отвечает не только за внутреннюю политику Германии, но и берет на себя все полномочия по определению внешнеполитического курса государства.

При том, что за международную политику должны отвечать в первую очередь МИД и президент. В немецких СМИ даже шутили над избранием нового министра иностранных дел, называя его ни на что не влияющим человеком. Однако с уходом Меркель эта ситуация сбалансировалась, так что канцлер Шольц просто продвигает предложенную президентом внешнюю политику и никакого разногласия с его прежней позицией в этом нет.

Германия успешно отказывается от российских энергоносителей

Когда Олаф Шольц и коалиция "Светофор" пришли к власти в декабре прошлого года, они пообещали сделать энергетическую и климатическую повестку дня центральным элементом своей работы. Год спустя энергетическая политика Германии действительно стала центром обсуждения правительства, хотя и при совсем других обстоятельствах.

Когда Россия приступила к полномасштабному вторжению в Украину, Берлин "вдруг" осознал, что доля российского газа в Германии составляет около 50%. Международные партнеры, в том числе Украина, долгое время предупреждали, что Германия загоняет себя в зависимость от российского газа. В конце концов, это привело к очень слабой позиции Германии и ЕС в целом, на которую так сильно рассчитывал Владимир Путин.

Кремль считал, что Евросоюз и Германия не способны быстро переориентировать свой рынок на альтернативные источники поставок, так что во избежание мощного общественного недовольства европейцы впоследствии откажутся от поддержки Украины ради собственного комфорта и политического выживания. Но впоследствии стало ясно, что эта ставка Кремля также не сыграла.

Германия действительно оказалась в довольно уязвимой позиции, поэтому некоторые обещания коалиции, например в отношении мощной климатической политики, пришлось отложить. Немецкое правительство частично принесло в жертву климатическую повестку дня и открыло несколько угольных шахт. Впоследствии Путин еще более усилил давление и ограничил поставки газа. Финальной точкой в ​​этом стал подрыв одной из веток Северного потока-1, но даже это не дало желаемого результата.

Уже в ноябре стало понятно, что газовые хранилища Германии и других европейских стран заполнены почти на 100%, так как острой потребности в природном газе нет. Несколько сбалансировать этот кризис удалось и за счет немецких граждан, которых призвали ограничить использование газа, что они и сделали.

Путин делал ставку также на то, что отказ от российских энергоносителей займет очень продолжительное время. Речь шла о нескольких годах, которые понадобятся, чтобы совершить этот переход. Впрочем, Германии удалось сделать это через год. Доля российского газа на немецком рынке сократилась до менее 10%, а уже 5 декабря Германия присоединилась и к нефтяному эмбарго, введенному Европейским Союзом. Путин в течение 20 лет строил свою монополию на европейском рынке энергоносителей, но совместными усилиями эту проблему удалось преодолеть в кратчайшие сроки.

Неопределенной сегодня остается судьба немецкой промышленности, ведь эта отрасль в первую очередь ощущает даже небольшие колебания цены на газ. Для реорганизации всей отрасли понадобятся мощные и быстрые реформы. Правительство предлагает зеленый переход к 2030 году, но пока этот процесс продвигается довольно медленно.

При этом у Германии уже есть опыт почти мгновенного введения реформ, которые в конце концов были успешными. Любые реформы всегда связаны с политическими затратами и потерей рейтинга в начале, но, похоже, другого выхода у действующего немецкого правительства просто нет.

Почему Шольц теряет популярность среди немцев

Число недовольных политикой Олафа Шольца постепенно растет и уже превышает половину населения страны. Уже сегодня Шольц сильно отстает от главы оппозиционной Христианско-демократической партии. Набирают вес партнеры Шольца по коалиции.

В целом, подобный рост критики со стороны оппозиции приводит лишь к объединению коалиции, что может привести к положительным результатам в будущем. Если "Светофор" во главе с Шольцом совместными силами быстро проведут успешные реформы в области энергетики и активно поучаствуют в победе Украины в войне против России, это и станет главным результатом их управления, что точно найдет отражение в будущих выборах.

Сомнения, которые до сих пор частично артикулирует немецкое правительство, приводят только к росту критики, ведь они фактически застревают между отказом от реформ и их активным внедрением, между победой Украины в войне и замораживанием конфликта. Немецкому правительству необходимо проявить больше политической воли по этим направлениям, чтобы в конце концов не получить репутацию людей, которые не способны довести начатое дело до конца.

Экстремисты пытались свергнуть власть в Германии

Правоохранители в Германии провели масштабную спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и даже провести штурм Бундестага. Более 50 подозреваемых в подготовке госпереворота уже допрашивают немецкие спецслужбы.

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По предварительным сообщениям, террористическая группа так называемых "рейхсбургеров" полностью отвергает действующее государственное устройство в Германии и хочет заменить его недемократической системой. Они рассчитывали на начало общественных беспорядков в результате атаки на Бундестаг и последующий государственный переворот.

Пока неизвестно, руководствовалась ли эта группа внешними указаниями или каким-либо недовольством политикой немецкого правительства. Однако такой масштабный план по уничтожению демократии в крупнейшей европейской экономике – это уже плохой сигнал.

Демократия сегодня переживает кризисные времена, а авторитарные режимы и радикальные группы наоборот ощущают силу. Свободный мир должен открыть второе дыхание для борьбы с такими тенденциями, поэтому победа Украины в войне против России – это жизненная необходимость не только для самой Украины, но и для демократической системы как идеи.