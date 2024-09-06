Результат есть: как события на Курщине повлияли на Запорожское направление

Владимир Зеленский сообщил, что Россия оттянула на Курщину 60 тысяч своих военных. В частности, враг перебросил силы из Запорожской и Херсонских областей.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал 24 Каналу, изменилась ли ситуация в регионе после начала Курской операции. Кстати, сегодня, 6 сентября, ровно месяц с начала нашей операции на Курщине.

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Как Курская операция повлияла на Запорожское направление

Сейчас Силы обороны контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где расположено более 100 населенных пунктов. С начала операции ВСУ страна-агрессор потеряла примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

По словам Зеленского, после оттягивания части российских войск на некоторых направлениях соотношение снарядов стало один к трем.

Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 – 500, то на сегодня это около 200. Меньше обстрелов соответственно менее эффективные атаки, или вообще были дни, когда россияне не совершали новые атаки,

– подчеркнул Лышенко.

Он отметил, что есть результат для Запорожской области от операции на Курщине. Он прежде всего связан с тем, что происходит меньше боестолкновений и обстрелов на линии разграничения или приближенной к ней территории, где продолжают проживать мирные жители.

Есть ли у врага продвижение на Запорожье

Также на днях россияне делали заявления о том, что они якобы продвинулись в районе Работино и Вербового. Депутат Запорожского областного совета сказал, действительно ли там происходит активизация боевых действий.

Где наступают россияне на Запорожском направлении / смотрите на карте

По моему мнению, не совсем корректно называть это активизацией. Вражеские атаки периодически происходят с разной активностью. Есть большая серая зона, которая никем не занята. Оккупанты выдвинулись в серую зону и им удалось на день там закрепиться, до того как артиллерия их выбила оттуда. Конкретного успеха по захвату территории враг нет,

– добавил Лышенко.

В то же время представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что после короткой "паузы" российские войска возобновили активные штурмовые действия на Ореховском направлении.