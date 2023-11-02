Геополитические позиции России до большого вторжения и сейчас – разные небесные тела, – Огрызко

Россия не только не оставляет попыток захватить Украину. Она еще и пытается продемонстрировать мировому сообществу, что хоть чего-то стоит. Но ее геополитические позиции за это время существенно изменились.

В большом материале 24 Канала мы пообщались с экс-министром иностранных дел Украины и руководителем центра исследования России Владимиром Огрызко. Он отметил, что Россия до полномасштабного вторжения и сейчас, а точнее, ее геополитические позиции, – абсолютно разные небесные тела.

Читайте также Диккатуры всегда придумывают врага: где Путин ищет виновников своих неудач

Ситуация в Кремле плачевная

Геополитические позиции России до большого вторжения и сейчас – это совершенно разные небесные тела. Лучшей иллюстрацией положения российской внешней политики должны стать кадры, когда к Путину прилетел президент Южного Судана. Всем известное видео даже не нуждается в никаких подписях – там все и так вполне понятно. Не хуже показывает место России и кадр, где рядом с российским президентом сидит вице-премьер Лаоса,

– отметил Огрызко.

По его словам, больше нет этих 15-метровых столов, ставших мемами, за которыми ранее сидели президент Франции или канцлер Германии Олаф Шольц. А все потому, что никто из руководителей действительно цивилизованных стран больше не приезжает в Россию.

Как отметил Огрызко, до 24 февраля 2022 года с Москвой пытались считаться. Более того, вели торговлю и даже закрывали глаза на ряд интервенций в другие государства. Но ситуация коренным образом изменилась, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Обратим внимание, что позиции Путина проседают также и внутри страны-агрессора. По крайней мере, если обратить внимание на результаты недавнего социологического опроса.

Так, данные российской аналитической службы "Левада-Центр" свидетельствуют, что 70% россиян готовы были поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Правда, большинство респондентов против того, чтобы враг отдавал нам захваченные территории.

Собственно, результаты этого опроса – четкое доказательство того, что россияне сами разочарованы в проведении так называемой "специальной военной операции". Естественно, ведь она не принесла тех результатов, которых хотел достичь Путин, когда ее объявлял. Более того, ухудшила жизнь самих россиян.