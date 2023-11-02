У великому матеріалі 24 Каналу ми поспілкувалися з ексміністром закордонних справ України та керівником центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він зауважив, що Росія до повномасштабного вторгнення та зараз, а точніше її геополітичні позиції, – абсолютно різні небесні тіла.

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Ситуація у Кремлі плачевна

Геополітичні позиції Росії до великого вторгнення та зараз – це абсолютно різні небесні тіла. Найкращою ілюстрацією стану російської зовнішньої політики мають стати кадри, коли до Путіна прилетів президент Південного Судану. Всім відоме відео навіть не потребує ніяких підписів – там все й так цілком зрозуміло. Не гірше показує місце Росії й кадр, де поруч із російським президентом сидить віцепрем'єрка Лаосу,

– зазначив Огризко.

За його словами, більше немає оцих 15-метрових столів, які стали мемами, за якими раніше сиділи президент Франції або канцлер Німеччини Олаф Шольц. А все тому, що ніхто з очільників справді цивілізованих країн більше не приїжджає до Росії.

Як зазначив Огризко, до 24 лютого 2022 року з Москвою намагалися рахуватися. Ба більше, вели торгівлю та навіть заплющували очі на низку інтервенцій до інших держав. Але ситуація докорінно змінилася, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України.

Звернімо увагу, що позиції Путіна просідають також і всередині країни-агресорки. Принаймні, якщо звернути увагу на результати нещодавнього соціологічного опитування.

Так, дані російської аналітичної служби "Левада-Центр" свідчать, що 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Правда, більшість респондентів проти того, щоб ворог віддавав нам захоплені території.

Власне, результати цього опитування – чіткий доказ того, що росіяни самі розчаровані у проведенні так званої "спеціальної військової операції". Ясна річ, адже вона не принесла тих результатів, яких хотів досягнути Путін, коли її оголошував. Ба більше, погіршила життя самих росіян.