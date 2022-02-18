Измены нет, – Галушкин об оружии для Сил теробороны

18 февраля 2022 , 14:15
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Теробороне разрешили использовать охотничье оружие, однако нет положительного решения по другим видам личного оружия. Главнокомандующий Сил теробороны ВСУ Юрий Галушкин заверил, что "измены в этом нет".

Об этом он рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Галушкин отметил, что оружие заложат на всех резервистов сил территориальной обороны.

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Здесь точно измены нет, ведь резервистов ТрО обеспечивают оружием. Оружие есть на всех,
– заявил Галушкин.

При необходимости – оружие будет

Он подчеркнул, что добровольческим формированиям территориальных общин разрешено применять личное охотничье оружие. Однако, согласно внесенным изменениям в закон, их можно будет обеспечивать не только табельным штатным оружием, но и другими видами вооружения.

Если нужно – мы вооружим добровольческие формирования. Не танками и самолетами, но другими видами оружия для уничтожения врага,
– подчеркнул Галушкин.

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Полное интервью с Юрием Галушкиным: смотрите видео

Территориальная оборона: что известно

  • С 1 января этого года в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Он предполагает создание добровольческих формирований территориальных общин.
  • На основе этого закона был создан самостоятельный род Вооруженных сил Украины. Кроме того, тероборона подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженных сил Украины.
  • В Минобороны рассказали, что будут в первую очередь привлекать в подразделения территориальной обороны – людей, прошедших военную службу. Кроме того, для зачисления нужно пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что силы территориальной обороны могут использовать оружие. Кроме того, объяснил, как они будут получать доступ к нему.
  • В Украину 9 февраля прибыл самолет с военной помощью для теробороны от Великобритании. Резников сообщил, что он доставил товары военного назначения и снаряжения.
Автор: Олена Данилів