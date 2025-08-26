Об инциденте пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
Что известно о нападении на украинку в Париже?
В ночь на 25 августа, около 02:40, на Марсовом поле напротив Эйфелевой башни в Париже изнасиловали 32-летнюю украинку. Мужчина силой затащил за кусты женщину и совершил сексуальное насилие. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция оперативно задержала насильника. По источникам издания, правоохранители услышали крики женщины и немедленно арестовали нападавшего.
Он сообщил, что является 17-летним гражданином Ливии, однако прокуратура еще уточняет информацию.
Следователи также отметили, что украинка была "навеселе и не знала французского", поэтому не могла объяснить обстоятельства инцидента. Для продолжения расследования потерпевшую планируют допросить повторно.
По данным французских СМИ, это первый случай сексуального насилия возле Эйфелевой башни с осени 2024 года.
Нападения на украинцев за рубежом: что известно?
14 июня в Берлине на украинца напали двое неизвестных. Они поинтересовались его национальностью, и когда мужчина ответил, что он украинец, один из нападавших ударил его ножом в живот.
В Шарлотте, США, 23-летняя украинка Ирина Заруцкая погибла от ножевого ранения. Нападавшего, 34-летнего бездомного с криминальным прошлым, задержала полиция.
В польском Хожуве 47-летний бездомный жестоко убил 52-летнего украинца. Свидетели схватили нападавшего, но причины преступления до сих пор неизвестны.