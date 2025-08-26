Об инциденте пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Смотрите также После нападения в Одессе участница "Холостяка" вышла на связь: в каком она сейчас состоянии

Что известно о нападении на украинку в Париже?

В ночь на 25 августа, около 02:40, на Марсовом поле напротив Эйфелевой башни в Париже изнасиловали 32-летнюю украинку. Мужчина силой затащил за кусты женщину и совершил сексуальное насилие. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция оперативно задержала насильника. По источникам издания, правоохранители услышали крики женщины и немедленно арестовали нападавшего.

Он сообщил, что является 17-летним гражданином Ливии, однако прокуратура еще уточняет информацию.

Следователи также отметили, что украинка была "навеселе и не знала французского", поэтому не могла объяснить обстоятельства инцидента. Для продолжения расследования потерпевшую планируют допросить повторно.

По данным французских СМИ, это первый случай сексуального насилия возле Эйфелевой башни с осени 2024 года.

Нападения на украинцев за рубежом: что известно?