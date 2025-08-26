Про інцидент пише 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

Дивіться також Після нападу в Одесі учасниця "Холостяка" вийшла на зв'язок: у якому вона зараз стані

Що відомо про напад на українку у Парижі?

Уночі проти 25 серпня, близько 02:40, на Марсовому полі навпроти Ейфелевої вежі в Парижі зґвалтували 32-річну українку. Чоловік силоміць затягнув за кущі жінку і вчинив сексуальне насильство. Нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція оперативно затримала ґвалтівника. За джерелами видання, правоохоронці почули крики жінки та негайно арештували нападника.

Він повідомив, що є 17-річним громадянином Лівії, однак прокуратура ще уточнює інформацію.

Слідчі також зазначили, що українка була "напідпитку та не знала французької", тому не могла пояснити обставини інциденту. Для продовження розслідування потерпілу планують допитати повторно.

За даними французьких ЗМІ, це перший випадок сексуального насильства біля Ейфелевої вежі з осені 2024 року.

Напади на українців за кордоном: що відомо?