США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России, – Келлог

Соединенные Штаты считают, что изоляцию России после начала полномасштабной войны против Украины, продолжать не стоит. Это якобы является нежизнеспособной стратегией в достижении мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога во время докладе о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям.

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Почему Келлог считает, что не стоит продолжать изоляцию России

Кит Келлог заявил, что продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами по мере продолжения войны в Украине якобы больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией мира.

Это точно не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для Соединенных Штатов,

– заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России.

В то же время Келлог говорит, что США сейчас "активно" давят на Россию и Украину, чтобы "посадить" стороны за стол переговоров. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон.

К слову, Кит Келлог заявил, что США возобновят военную помощь Украине, если наша страна "будет участвовать в дипломатической активности" по миру. В то же время он отметил, что давление, которое сейчас осуществляет Америка призван для того, чтобы как российская, так и украинская сторона согласились сесть за стол переговоров.