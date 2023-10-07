В ответ на массированную утреннюю атаку: Израиль бьет по центру Сектора Газа

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а также проникли на территорию страны. Через несколько часов стало известно, что Израиль бьет по центру Сектора Газа.

Журналисты отмечают, что армия обороны Израиля нанесла удары своими Военно-воздушными силами по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В сеть выложили целый ряд фото и видео, которые демонстрируют, что там происходит.

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Сбросили тонны боеприпасов

Военные источники свидетельствуют о том, что самолеты ЦАХАЛ сбросили более 16 тонн боеприпасов Эта цифра может изменяться, ведь мы не исключаем, что атаки по объектам ХАМАС будут продолжаться в ответ на их удар по Израилю.

Израиль атакует Сектор Газа: смотрите видео

Заметим, что ранее армия страны отметила, что по объектам ХАМАС в Секторе Газа наносят удары десятки израильских истребителей.

Очевидцы сняли взрывы в Секторе Газа: смотрите видео

Израиль атаковал Сектор Газа в ответ на утренний удар: смотрите видео

Кроме того, несколько батальонов постоянной армии перебросили на границу с Сектором Газа. Военные страны сосредотачивают свои усилия на борьбе с террористами ХАМАС, все еще находящиеся на территории государства.

Обратим внимание, что ХАМАС атаковал Израиль с 06:30 7 октября. Боевики обстреливали юг и центр страны в течение нескольких часов.

Выпустили по Израилю более 2 тысяч ракет

Подробнее об атаке рассказал спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари. По его словам, в течение нескольких часов ХАМАС выпустил по Израилю более 2200 ракет.

По словам спикера, боевики ХАМАС проникали на территорию страны с суши, моря и воздуха. Известно о не менее семи местах, где были боевые столкновения между террористами и войсками ЦАХАЛ.

Вскоре с официальным заявлением выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим,

– подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, "враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал".

СМИ в Израиле отмечают, что в результате атаки погибли несколько человек и еще почти 300 получили ранения. В больницах призывают людей приходить и сдавать кровь.