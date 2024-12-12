Израиль готов ответить Ирану: удары по ядерным объектам в приоритете

Военно-воздушные силы Израиля активизировали подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана. Это произошло после существенного ослабления сирийской противовоздушной обороны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. По данным издания, израильская армия считает, что после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и возможного краха режима Башара Асада появился шанс нанести сокрушительный удар по ядерной инфраструктуре Ирана.

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Израиль хочет остановить ядерную угрозу

Израильские ВВС уничтожили более 85% систем ПВО Сирии, что обеспечило им полное превосходство в воздухе. На этом фоне армия Израиля рассматривает возможность реагирования на возможные действия Ирана, который, пытаясь укрепить свои позиции, может ускорить реализацию своей ядерной программы.

К слову, 1 октября, Иран запустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля, но большинство из них были нейтрализованы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал решительный ответ, в частности, возможные удары по нефтяным месторождениям и ядерным объектам Ирана.

Между тем президент США Джо Байден пытается отговорить Израиль от таких действий, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

В то же время будущий президент США Дональд Трамп, по данным израильских СМИ, может иметь собственный интерес в том, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.