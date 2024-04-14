Уже заседал военный кабинет: Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

Иран совершил массированный удар по Израилю, используя более 100 дронов. Международная пресса информирует, что в Тель-Авиве готовят решительный ответ на иранскую атаку.

Собственно, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, используя большое количество беспилотников. ЦАХАЛ поднимал десятки истребителей. СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц рассказывают, что израильские власти готовят "значительный ответ".

Смотрите также Иран запустил БПЛА на Израиль, была и ракетная атака: что происходит на Ближнем Востоке

Военный кабинет принимает решение

Как пишут в CNN, после позднего совещания в субботу вечером, 13 апреля, военный кабинет Израиля получил полномочия от кабинета безопасности для принятия решения по ответу на иранскую атаку. В военном кабинете заседают:

премьер-министр Биньямин Нетаньяху;

министр обороны Йоав Галант;

министр Бенни Ганц.

Израиль планирует "значительный ответ" на беспрецедентный иранский удар беспилотниками,

– также цитирует неназванного высокопоставленного израильского чиновника телеканал Channel 12 в воскресенье утром.

По информации Times of Israel, Израиль обещает "существенный ответ" на агрессию Ирана. Подробности планируемого ответа пока не разглашаются, но ожидается, что он будет масштабным и решительным.

ситуация в регионе остается напряженной, и мировое сообщество внимательно следит за развитием событий.

Смотрите также Гибридная "Третья мировая война": Жовтенко объяснил ситуацию на Ближнем Востоке

Более широкий контекст