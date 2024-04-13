"Есть ощущение, что может начаться большая война": готов ли Израиль к возможной атаке Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется. Израиль собирает силы, чтобы противостоять вероятному нападению Ирана, а страны призывают своих граждан покинуть израильскую территорию.

Журналист портала “Детали” Роман Янушевский рассказал 24 Каналу, что война в Израиле не заканчивалась с 7 октября 2023 года – после нападения ХАМАС. Однако новый ее виток может отличаться по масштабам.

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Ситуация опасная

Сейчас Израиль и Иран с помощью СМИ пытаются вести "диалог". Тегеран очень рискует всем тем, что он старательно готовил и собирал на протяжении десятилетий. Поэтому очень важно, что он сейчас сделает.

С одной стороны уровень эскалации очень высок и ситуация опасная, потому что Иран имеет на вооружении ракеты, дроны "Шахеды". Но в то же время у Ирана очень много устаревшей техники. Не известно, как ситуация будет разворачиваться, если начнутся боевые действия, и иранской сухопутной армии придется себя проявить.

С другой стороны, США предостерегает Иран от обострения конфликта. Для того чтобы произвести впечатление на Тегеран, к берегам Израиля приближается авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Также вокруг Израиля может создаться коалиция, к которой кроме США могут присоединиться другие западные государства и даже некоторые арабские страны.

"Если ситуация приведет к прямому противостоянию, то израильско-американский ответ Ирану будет непропорциональным. Поэтому сейчас перед Тегераном очень сложная дилемма, ведь внутри страны раздается мощная критика в адрес режима. Если Иран решится реализовать угрозу, цена будет для него невероятно высокой", – подчеркнул журналист портала "Детали".

Ищут взвешенное решение

В то же время Израиль уже готов к противостоянию, все его системы наготове. Есть люди, которые встревожены этими событиями, но есть и те, кто реагирует спокойно, – и это основная масса израильтян.

Последние полторы недели есть ощущение, что может начаться большая война,

– отметил он.

Израиль действительно подготовился к противостоянию с Ираном. Он имеет одну из лучших в мире систем противоракетной обороны "Железный купол". Также Израиль может нанести удары из своей современной боевой авиации.

"Поэтому религиозные фанатики, которые находятся у власти в Иране, наверняка не готовы так быстро уничтожить собственный режим. Сейчас они интенсивно ищут взвешенное решение, которое покажет "гнев" Ирана, но при этом не вызовет мощный ответ Израиля и США", – отметил Роман Янушевский.

Что этому предшествовало