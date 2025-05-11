Из-за раздора с Трампом Нетаньяху допустил отказ Израиля от военной помощи США

Напряженность между США и Израилем постоянно растет. В то время как Тель-Авив продолжает наступление в Секторе Газа, которая фактически оказалась в блокаде, Вашингтон проводит с ХАМАС переговоры о прекращении огня и возобновлении поставок гуманитарной помощи в анклав.

Недавно спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также заявил, что Израиль якобы не хочет заканчиваться войну в Секторе Газа, передает 24 Канал.

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Израиль отдаляется от США

На заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Израиля премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что стране, очевидно, придется отказаться от американской помощи в сфере безопасности.

Он сравнил это решение с отказом Израиля от невоенной помощи США в 1990-х.

Я сказал тогда, что этот шаг, а также наша экономическая политика, приведут к развитию Израиля. И вы видите, где мы есть сегодня,

– сказал Нетаньяху.

Как сообщает NBC News, некогда тесно связанные, Трамп и Нетаньяху сейчас расходятся во взглядах на военные действия и дипломатию на Ближнем Востоке. Нетаньяху настаивает на ударах по ядерным объектам Ирана, тогда как Трамп предпочитает заключение сделки, которая позволит Ирану сохранить гражданское обогащение урана. Это расхождение вызывает беспокойство у израильских чиновников, которые опасаются, что США могут заключить сделку, которая, по их мнению, оставит ядерные возможности Ирана нетронутыми.

Кроме того, Трамп прекратил операции США против поддерживаемых Ираном хуситов, что еще больше обострило отношения. Поддержка президентом США прекращения огня в Газе и его планы по восстановлению сектора противоречат продолжающемуся наступлению Израиля.

Напомним, в марте ЦАХАЛ начал наземную операцию в Секторе Газа, с целью создания буферной зоны между севером и югом анклава. Израиль закрыл все переходы в Газу – запретил ввоз всех товаров, включая еду, топливом и лекарствами. Это произошло после того, как ХАМАС отказался освобождать израильских заложников в рамках ранее достигнутого при посредничестве США перемирия. Режим прекращения огня между сторонами конфликта продлился не более 2 месяцев.