Когда начнется перемирие между Израилем и ХАМАС: новая дата освобождения заложников

Израиль при посредничестве Катара, Египта и США договорился с террористами ХАМАС о прекращении огня ради освобождения заложников, удерживаемых боевиками. В МИД Катара рассказали, когда начнется перемирие.

Представитель МИД Катара объявил о прекращении огня в 7 утра 24 ноября. Первое освобождение заложников состоится в 16:00 того же дня.

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ХАМАС должен освободить 50 израильских заложников

Пресс-секретарь сказал, что они ожидают, что помощь начнет поступать в Газу через КПП "Рафах", как только начнется перемирие.

ХАМАС захватил не менее 240 израильских заложников во время нападения на территорию Израиля 7 октября. Соглашение, заключенное между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США, предусматривает возвращение 50 израильских заложников в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях и освобождение 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ожидалось, что первое освобождение могло состояться 23 ноября. Но возникшие в последнюю минуту задержки отсрочили ожидаемую имплементацию соглашения о прекращении огня.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли по меньшей мере 1 200 человек. В результате дальнейшей операции Израиля в Секторе Газа, по данным Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 13 000 палестинцев, многие из которых – дети.

Журналисты пока не смогли самостоятельно проверить данные о количестве жертв, опубликованных в ходе конфликта.

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