"Для России – это очень хорошо": как Кремль может использовать события в Израиле

ХАМАС совершил самое большое за годы нападение на Израиль. Вероятно, Россия попытается использовать события в Иерусалиме, чтобы отвлечься от преступной войны, начатой против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что нужно изменить риторику, чтобы помощь Украине не уменьшалась на фоне событий в Иерусалиме.

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Как Кремль может использовать события в Израиле

Как отметил Шлинчак, прежде всего, ситуация в Израиле отвернуться от войны в Украине. Для нас – это не очень хорошо. Для России – это очень хорошо.

Скорее всего, страна-террорист постарается предложить как-то "решить" эту ситуацию.

Я не исключаю, что Россия еще скажет, что она готова стать каким-то посредником. Выступит с мирным планом, начнет посылать своих посланцев,

– заметил Виктор Шлинчак.

Таким образом, Россия будет пытаться легитимизироваться на международной арене. В частности, будет показывать, насколько государство-агрессор "влиятельно" и готово быть "миротворцем". Ведь в Украине не получилось стать "миротворцем", поэтому Кремль попытается наверстать в Израиле.

Что нужно сделать, чтобы помощь Украине не уменьшалась

Во-первых, поощрять партнеров к общим экономическим проектам. Во-вторых, любая мировая страна может стать бенефитом процессов, которые произойдут в послевоенное время.

Шлинчак предположил, как Россия попытается использовать события в Израиле: смотреть видео

По словам Шлинчака, нужно четко прописывать сметы и понимать, в каких совместных предприятиях Украина и ее партнеры могут участвовать. Кроме того, стоит учитывать, где Украина будет конкурировать, а где допустит союзников на свой рынок.

Сейчас говорится уже не о какой-то эмпатии или эмоции. Сейчас уже нужно говорить рациональными цифрами, подходами и аргументами,

– подчеркнул Виктор Шлинчак.

Ситуация в Израиле