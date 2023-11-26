ХАМАС пытался задержать освобождение заложников: как отреагировал Израиль

Израиль и ХАМАС после длительных переговоров договорились об освобождении 50 заложников и 4-дневном перемирии. В то же время, Израиль должен освободить 150 палестинских заключенных.

Однако во время перемирие военное крыло ХАМАС 25 ноября заявило о якобы невыполнении со стороны Израиля условий перемирия и отложило освобождение заложников. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что по его данным, Израиль не нарушал договоренностей. В то же время, нельзя исключать, что ХАМАС будет создавать проблемы для израильской стороны.

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Какая главная задача ХАМАС

Отсрочка освобождения заложников, которых захватил ХАМАС, рассчитано на то, чтобы "поиграть на нервах" Израиля и поиздеваться над родственниками захваченных людей. Это предполагалось, однако неизвестно, собирается ли ХАМАС и дальше поднимать ставки.

Главная задача ХАМАС – выиграть время, продлить прекращение огня. Именно такую цель он преследует и поэтому Израиль обвиняют в каких-то "нарушениях договоренностей",

– подчеркнул военный обозреватель.

Речь идет о якобы невыполнении Израилем соглашения о выезде на север Сектора Газа грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, ХАМАС считал, что Израиль якобы не соблюдал "стандарты освобождения заключенных".

Военный обозреватель оценил ход перемирия между Израилем и ХАМАС: смотрите видео

Гуманитарные грузы и топливо попали в Сектор Газы, были освобождены террористы (палестинские – 24 Канал) вовремя, а также Израиль соблюдает режим прекращения огня,

– подчеркнул Шарп.

В то же время Израиль, по его словам, в случае невыполнения ХАМАС договоренностей по освобождению заложников может принять решение о возобновлении операции в Секторе Газа.

Что известно о договоренностях Израиля и ХАМАС

Правительство Израиль заявило 22 ноября о достижение соглашения с ХАМАС по освобождению 50 заложников – женщин и детей до 19 лет, захваченных 7 октября. Израиль в свою очередь должен отпустить 150 палестинских заключённых.

Также стороны договорились о режиме прекращения огня. За каждые освобожденные 10 заложников будет добавляться 1 день перемирия.

ХАМАС передал первую группу заложников 24 ноября. Речь идет о 13 граждан Израиля и 11 иностранных.

Освобождение второй партии заложников было прекращено ХАМАС из-за якобы невыполнения Израилем договоренностей перемирия. В ответ Израиль заявил, что в случае если заложники не будут освобождены до полуночи 25 ноября, на следующий день он может возобновить боевые действия в Секторе Газа. ХАМАС все же освободил вторую группу заложников в указанное время.

Также ХАМАС передал Израилю список третьей группы заложников, которые будут освобождены 26 ноября – в третий день перемирия.