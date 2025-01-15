Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

Более года прошло с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль. Последнему удалось отбить вражескую атаку и развить успешное наступление на Сектор Газа. Теперь стало известно, что сторонам удалось прийти к согласию по новому соглашению.

В конце 2024 года СМИ сообщали, что соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и Газой готово на 90 процентов. Ожидалось, что оно будет включать также обмен пленными и участие международных посредников: США, Катара и Египта, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О чем договорились ХАМАС и Израиль

15 января стороны конфликта подтвердили, что пошли на соглашение, которое приостановит боевые действия в Секторе Газа и приведет к поэтапному освобождению заложников и палестинских заключенных.

Данное соглашение предусматривает три этапа, первый из которых продлится 42 дня. Это станет первым прекращением огня более чем за год израильской операции в Секторе Газы.

Основные пункты:

На первом этапе будут освобождены 33 заложника, удерживаемых ХАМАС и его союзниками с 7 октября, – женщин, детей, мужчин старше 50 лет и раненых. Израиль в обмен на это освободит "многие сотни" палестинских узников, в частности палестинцев, осужденных за убийство израильтян.

Палестинским гражданским лицам в Газе будет позволено свободно возвращаться к северу анклава. Там будут введены "механические меры безопасности";

Израильская армия начнет отступать из населенных пунктов на первом этапе, но останется вдоль границы Газа и Египта, известного как Филадельфийский коридор. Тель-Авив также сохранит буферную зону внутри Газа вдоль границы с Израилем.

Переговоры по достижению второй и третьей фаз соглашения о прекращении огня, преследующей цель прекратить войну, начнутся на 16-й день выполнения соглашения. Прекращение огня не гарантируется после первого этапа соглашения.

Появилась реакция Трампа по поводу заключенного соглашения. В своей соцсети президент заявил, что израильские заложники будут освобождены в ближайшее время.

Трамп прокомментировал соглашение между ХАМАСом и Тель-Авивом / Скриншот

К слову, в начале декабря Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить израильских заложников до 20 января 2025 года, иначе обещал террористам устроить "ад".