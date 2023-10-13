Об этом в интервью сайту 24 Канала заявил посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский. Иран отрицает, что является союзником ХАМАС и России, которая ведет войну против Украины.
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Иран поддерживает террористические организации
Бродский заявил, что не стоит серьезно воспринимать слова официального Тегерана, поскольку для Ирана привычно врать о своей причастности к террору.
Посол заявил, что израильская сторона свидетельствует, что Иран, кроме ХАМАС, поддерживает и другие террористические организации, в частности ливанскую группировку Хезболла.
Я не стал бы серьезно воспринимать слова официального Тегерана. Иран врал в прошлом и продолжает лгать сейчас о своей причастности к террору. У нас есть неопровержимые свидетельства о том, что Иран поддерживает террор, в частности поддерживает ХАМАС, поддерживает Хезболлу, поставляет этим организациям оружие, финансирует их,
– сказал Бродский.
По его мнению, "Иран пытается провести террористические акты против израильских и западных объектов за пределами Ближнего Востока".
Причастен ли Иран к нападению ХАМАС на Израиль
- Утром 7 октября из Сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Иран заявил, что поддерживает ХАМАС в атаках.
- СМИ выяснили, что Иран мог помочь боевикам ХАМАС спланировать атаку на Израиль. Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана якобы работали с ХАМАС, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения в Израиль.
- Представители США отмечали, что не видели доказательств причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль. Тегеран тоже отверг обвинения.
- В украинской разведке утверждают, что о планах ХАМАС напасть на Израиль знали в России. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия поддерживает террористов ХАМАС.