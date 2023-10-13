Про це в інтерв'ю сайту 24 Каналу заявив посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. Іран заперечує, що є союзником ХАМАС і Росії, яка веде війну проти України.
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Іран підтримує терористичні організації
Бродський заявив, що не варто серйозно сприймати слова офіційного Тегерану, оскільки для Ірану звично брехати про свою причетність до терору.
Посол заявив, що ізраїльська сторона має свідчення, що Іран, окрім ХАМАС, підтримує й інші терористичні організації, зокрема ліванське угруповання Хезболла.
Я б не став серйозно сприймати слова офіційного Тегерану. Іран брехав у минулому й продовжує брехати зараз про свою причетність до терору. У нас є неспростовні свідчення про те, що Іран підтримує терор, зокрема підтримує ХАМАС, підтримує Хезболлу, постачає цим організаціям зброю, фінансує їх,
– сказав Бродський.
На його думку, "Іран намагається провести терористичні акти проти ізраїльських та західних об'єктів за межами Близького Сходу".
Чи причетний Іран до нападу ХАМАС на Ізраїль
- Зранку 7 жовтня з Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Іран заявив, що підтримує ХАМАС в атаках.
- ЗМІ з'ясували, що Іран міг допомогти бойовикам ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль. Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану нібито працювали з ХАМАС, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.
- Представники США зазначали, що не бачили доказів причетності Ірану до нападу ХАМАС на Ізраїль. Тегеран теж відкинув звинувачення.
- В українській розвідці стверджують, що про плани ХАМАС напасти на Ізраїль знали в Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує терористів ХАМАС.