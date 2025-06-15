Пока продолжается обострение на Ближнем Востоке: почему для США опасно забывать о войне в Украине

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжается, привлекая к себе внимание всего мира. Соответственно война в Украине уже не является самой горячей темой. Однако для Запада и, в частности, США опасно забывать об украинских проблемах.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в разговоре с 24 Каналом, что США сейчас важно сделать правильные выводы относительно конфликта между Израилем и Ираном и войной в Украине. Также аналитики ISW считают, что Россия, вероятно, сможет использовать внезапный рост цен на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке, чтобы "преодолеть экономические вызовы и финансировать затяжную войну против Украины".

Читайте также Израиль нанес удар по Ирану, Тегеран атаковал в ответ: что известно на данный момент

Для Украины это минус

Ус отметил, что длительное противостояние на Ближнем Востоке с одной стороны будет отвлекать внимание от Украины и забирать ресурсы. Не секрет, что Соединенные Штаты Америки оружие, которое планировали предоставить Украине, перебросили на Ближний Восток, потому что осознавали, что там будет эскалация.

Поэтому для Украины это минус. Так же как и ситуация на рынке нефти с повышением цены на нее,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Однако важно уточнить, что после начала операции Израиля против Ирана 13 июня, цены на нефть действительно взлетели до 78 долларов за баррель. Однако затем они быстро опустились до 75 долларов, а затем до 72-х. В течение длительного времени цены держатся на уровне 74 долларов за баррель. Ус напомнил, что 1 апреля 2025 года цена нефти составляла также 75 долларов.

Однако с 1 июля страны ОПЕК+ на 411 тысяч баррелей должны увеличить ежедневную добычу нефти. Это будет основанием для того, чтобы цены на нефть существенно не росли.

В то же время чем больше затянется конфликт между Израилем и Ираном, тем больше будет вероятность, что у Дональда Трампа сформируется понимание о существовании современной оси зла, в которую входит Иран, Россия и КНДР,

– подчеркнул Иван Ус.

Если США борются с одной из составляющих этой оси зла, то, по его мнению, им надо бороться и со второй, и с третьей. А также объяснять Китаю, что ему лучше воздержаться от того, чтобы быть ее составляющей.

Поэтому сейчас важно для Соединенных Штатов Америки понять, что есть ось зла, которая хочет разрушить прежде всего их,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он напомнил, что бывшая главная конкурентка Трампа на выборах за номинацию от Республиканской партии Ники Хейли когда-то обратила внимание на то, что говорят враги Украины. Они отмечают: "Уничтожим Украину, потом доберемся до США". Враги Израиля говорят: "Уничтожим Израиль, потом – США". По мнению Хейли, надо помочь Израилю и Украине уничтожить врагов, тогда никто не будет уничтожать Соединенным Штатам.

Напомним, что по словам политического консультанта и военнослужащего Александра Антонюка, США более снисходительно относятся к России, несмотря на ее агрессию против Украины, чем к Ирану, которому противостоит Израиль. Такое поведение Дональда Трампа связано с тем, что США остаются глобальными партнерами с Россией. В общем Вашингтон или прощал Москве, или закрывал глаза на ее преступления, и это, по мнению Антонюка, является последовательной политикой Соединенных Штатов.