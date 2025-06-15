Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив у розмові з 24 Каналом, що США зараз важливо зробити правильні висновки щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном і війною в Україні. Також аналітики ISW вважають, що Росія, імовірно, зможе використати раптове зростання цін на нафту на тлі загострення на Близькому Сході, щоб "подолати економічні виклики та фінансувати затяжну війну проти України".

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Для України це мінус

Ус наголосив, що тривале протистояння на Близькому Сході з однієї сторони відвертатиме увагу від України та забиратиме ресурси. Не секрет, що Сполучені Штати Америки зброю, яку планували надати Україні, перекинули на Близький Схід, тому що усвідомлювали, що там буде ескалація.

Тому для України це мінус. Так само як і ситуація на ринку нафти з підвищенням ціни на неї,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Проте важливо уточнити, що після початку операції Ізраїлю проти Ірану 13 червня, ціни на нафту дійсно злетіли до 78 доларів за барель. Проте потім вони швидко опустилися до 75 доларів, а потім до 72-х. Впродовж тривалого часу ціни тримаються на рівні 74 доларів за барель. Ус нагадав, що 1 квітня 2025 року ціна нафти становила також 75 доларів.

Однак з 1 липня країни ОПЕК+ на 411 тисяч барелів мають збільшити щоденний видобуток нафти. Це буде підставою для того, щоб ціни на нафту суттєво не зростали.

Водночас чим більше затягнеться конфлікт між Ізраїлем та Іраном, тим більшою буде ймовірність, що у Дональда Трампа сформується розуміння про модерну вісь зла, до якої входить Іран, Росія та КНДР,

– підкреслив Іван Ус.

Якщо США борються з однією зі складових цій вісі зла, то, на його думку, їм треба боротися і з другою, і з третьою. А також пояснювати Китаю, що йому краще утриматись від того, щоб бути її складовою.

Тому зараз важливо для Сполучених Штатів Америки зрозуміти, що є вісь зла, яка хоче зруйнувати насамперед їх,

– відзначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він нагадав, що колишня головна конкурентка Трампа на виборах за номінацію від Республіканської партії Нікі Гейлі колись звернула увагу на те, що кажуть вороги України. Вони говорять: "Знищимо Україну, потім доберемось до США". Вороги Ізраїля кажуть: "Знищимо Ізраїль, потім – США". На думку Гейлі, треба допомогти Ізраїлю і Україні знищити ворогів, тоді ніхто не знищуватиме Сполучені Штати.

Нагадаємо, що за словами політичного консультанта і військовослужбовця Олександра Антонюка, США більш поблажливо ставляться до Росії, попри її агресію проти України, ніж до Ірану, якому протистоїть Ізраїль. Така поведінка Дональда Трампа пов'язана з тим, що США залишаються глобальними партнерами з Росією. Загалом Вашингтон або пробачав Москві, або заплющував очі на її злочини, і це, на думку Антонюка, є послідовною політикою Сполучених Штатів.