Израиль не будет молчать, – политолог предположил, на чью сторону станет государство

В России заявили, что израильские наемники воюют вместе с ВСУ в Мариуполе. Эксперты утверждают, что теперь Израиль "сбросит" нейтралитет и будет помогать Украине. Также возможно, что Кремль специально провоцирует Израиль.

Об этом рассказал 24 каналу политолог Игорь Чаленко.

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По его данным, Израиль действительно начал оказывать Украине некоторую помощь, в том числе экипировку.

"Израиль уже в шаге от снятия соответствующих запретов. Но то, что касается наступательного оружия или их ПВО, то об этом говорить рано", – добавил он.

Игорь Чаленко уверяет, что ввиду антисемитской политики Кремля понятно, что Израиль молчать не будет.

У меня впечатление, что Кремль на сегодняшний день сделал ставку на арабские страны. Вероятно, он будет даже провоцировать Израиль, чтобы те больше помогали Украине. И чем больше Израиль сможет помочь, тем лучше,

– считает политолог.

В то же время политолог Владимир Фесенко отмечает, что Израиль будет действовать осторожно. По его словам, там опасаются, что Россия может давать оружие Палестине и Ирану.

Российско-израильский скандал: важные детали

Недавно глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что "крупнейшими антисемитами были сами евреи". Такие аналогии вызвали негодование и в Украине, и в Израиле. Кроме того, он сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, ведь тот якобы тоже имел еврейскую кровь.

Глава МИД Израиля отметил, что фактически слова Лаврова означают, что "евреи убивали сами себя". В Тель-Авиве шокированы и ждут извинений Москвы.

Впоследствии представительница МИД России Мария Захарова издала очередное скандальное заявление, мол, в Мариуполе рядом с азовцами воюют израильские наемники. Также она упрекнула Тель-Авива в "раздутии информационной кампании".

Зеленский в ответ на слова Лаврова отметил, что Россия забыла уроки Второй мировой войны. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия полна ненависти к другим народам. Комментарии Лаврова он назвал оскорбительными.

А в Германии назвали абсурдным сравнение Зеленского с Гитлером. Госдеп охарактеризовал слова Лаврова как "самое отвратительное проявление лжи".

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