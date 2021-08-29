Израиль обстрелял Сектор Газа в ответ на запуск воздушных шаров с запалами
Источник:NDTV
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Такой ответ Тель-Авива на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами, а также столкновения, которые произошли на границе.
Видео обстрела и детали о нем опубликовал один из представителей израильской армии. Авихай Эдри отметил, что военные самолеты атаковали военный комплекс, который ХАМАС использовал для подготовки и производства оружия.
Ранее Израиль в огне: атаки из Сектора Газы привели к пожарам
Израиль атаковал два объекта ХАМАСа
Еще одна цель – вход в тоннель, ведущий к Джабалие. Пока из Сектора Газа не поступала информация о жертвах и раненых.
Отметим, что ранее произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными на границе Израиля и Сектора Газа. Палестинцы жгли шины на границе. В ответ израильская армия применяла гранатометы и слезоточивый газ. Пострадали около 10 палестинцев.
Палестинцы жгли шины на границе
Жители автономии запускали воздушные шары с воспалительными устройствами в сторону израильских пограничных городов.
Смотрите видео авиаудара:Обратите внимание! Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что ответственность за любые беспорядки со стороны Палестины будут возлагать на ХАМАС.
Читайте также Не хотят воевать, – Куса предположил, какова позиция Израиля и ХАМАС относительно конфликта
Главное о конфликте между Израилем и Палестиной
- В начале мая в Восточном Иерусалиме вспыхнул конфликт между израильскими правоохранителями и палестинцами.
- После этого из Сектора Газа начали обстрелы приграничных городов.
- Обмен авиаударами привел к гибели более 200 палестинцев и 10 израильтян.
- Перемирие начало действовать с 21 мая. Однако стороны его время от времени нарушают.