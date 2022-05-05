Израиль опасается, что Россия будет предоставлять оружие Палестине и Ирану, – политолог

Недавние заявления России о евреях вызвали негодование в Израиле. Однако сейчас это государство не спешит выступать против страны-агрессора, вероятно из-за опасений, что Россия будет предоставлять оружие Палестине и Ирану.

Такое мнение высказал 24 каналу политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, Израиль будет действовать осторожно.

Фесенко считает, что израильтяне не хотят испортить отношения с Россией, хотя такие мотивы тоже есть, потому что у Израиля есть довольно влиятельное российское лобби и так называемая "русская улица".

Но главное – в Израиле опасаются, что Россия может предоставлять оружие Палестине и Ирану,

– заявил он.

Политолог подчеркнул, что Израиль, учитывая не только скандальные заявления Лаврова, но и позицию Запада по поводу войны, сейчас начинает больше помогать Украине. "Пока речь идет только об оборонном оружии, но это уже прогресс", – добавил Фесенко.

Фесенко о российско-израильском скандале и планах Путина на 9 мая:



Российско-израильский скандал: важные детали

Недавно глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что "крупнейшими антисемитами были сами евреи". Такие аналогии вызвали негодование и в Украине, и в Израиле. Кроме того, он сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, ведь у того якобы тоже была еврейская кровь.

Глава МИД Израиля отметил, что фактически слова Лаврова означают, что "евреи убивали сами себя". В Тель-Авиве шокированы и ждут извинений Москвы.

Впоследствии представительница МИД России Мария Захарова издала очередное скандальное заявление, что, мол, в Мариуполе рядом с азовцами воюют израильские наемники. Также она упрекнула Тель-Авив в "раздутии информационной кампании".

Зеленский в ответ на слова Лаврова отметил, что Россия забыла уроки Второй мировой войны. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия полна ненависти к другим народам. Комментарии Лаврова он назвал оскорбительными.

В Германии назвали абсурдным сравнение Зеленского с Гитлером. Госдеп охарактеризовал слова Лаврова как "самое отвратительное проявление лжи".

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