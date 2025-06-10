Израиль не передает ничего из рук в руки: получила ли Украина ЗРК Patriot

Израиль напрямую не поставляет Украине оружие, опасаясь дестабилизации собственной безопасности в регионе. Вместо этого Иерусалим передал Patriot Соединенным Штатам, предположительно в обмен на другую систему – THAAD.

После модернизации американцы передали этот ЗРК Украине, но формально он не поступил от Израиля. Такой информацией с 24 Каналом поделился бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Почему Израиль не передает напрямую оружие Украине

Экс-сотрудник СБУ отметил, что Израиль до сих пор не предоставляет Украине никакой военной помощи. Речь идет не только о танках "Меркава" или других крупных системах вооружения – вообще любом оружии, которое способно наносить поражения. Хотя в первые месяцы полномасштабного вторжения Украина искренне надеялась на поддержку со стороны Израиля.

Мы думали: смотрите, мы же в похожей ситуации – на вас нападают, и на нас напали. На вас – Иран, на нас – Россия,

– добавил он.

Однако Израиль выбрал другую позицию: гуманитарная помощь – да, военная – нет. Многие восприняли это с обидой, хотя позицию израильского государства вполне можно понять.

Израиль находится в сложной геополитической ситуации уже десятилетиями. Руководство страны хорошо понимает: любая передача оружия Украине может ослабить собственную оборону и спровоцировать врагов Израиля.

Например, это может дать основания Ирану активизировать свои действия против Израиля или заставить Россию передать Тегерану современное вооружение, способное сбивать израильские F-16 или F-35.

"Поэтому Израиль пытается сохранить шаткий баланс в регионе, придерживаясь принципа "не навреди". Если это работает, лучше не трогать", – подчеркнул Иван Ступак.

Получила ли Украина систему Patriot

Израиль напрямую не передавал Украине Patriot. Была другая схема: Израиль передал одну из таких систем США. Вероятно, в обмен на современную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая предназначена для перехвата баллистических ракет, в частности "Орешника". Ее стоимость достигает около 3 миллиардов долларов. Правда, эта система сначала себя не слишком хорошо показала – возможно, из-за технических неисправностей.

Только после того, как США модернизировали комплекс Patriot, он был передан Украине. Конечно, со всеми письменными разрешениями,

– подчеркнул Ступак.

Итак, еще раз: Израиль непосредственно Украине ничего не поставлял, но бывшая израильская система сейчас находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.

К слову, в Министерстве иностранных дел Израиля опровергли заявление о передаче систем Patriot Украине. Там отметили, что это неправда.