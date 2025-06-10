Израиль не передает ничего из рук в руки: получила ли Украина ЗРК Patriot
- Израиль не поставляет Украине оружие напрямую из-за опасений дестабилизации собственной безопасности, но передал ЗРК Patriot США, которые после модернизации передали его Украине.
- Израиль предоставляет Украине гуманитарную, но не военную помощь, чтобы избежать потенциальных угроз со стороны Ирана и возможной реакции России.
Израиль напрямую не поставляет Украине оружие, опасаясь дестабилизации собственной безопасности в регионе. Вместо этого Иерусалим передал Patriot Соединенным Штатам, предположительно в обмен на другую систему – THAAD.
После модернизации американцы передали этот ЗРК Украине, но формально он не поступил от Израиля. Такой информацией с 24 Каналом поделился бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Важно Передали уже четверть: сможет ли Украина получить больше систем Patriot от Германии
Почему Израиль не передает напрямую оружие Украине
Экс-сотрудник СБУ отметил, что Израиль до сих пор не предоставляет Украине никакой военной помощи. Речь идет не только о танках "Меркава" или других крупных системах вооружения – вообще любом оружии, которое способно наносить поражения. Хотя в первые месяцы полномасштабного вторжения Украина искренне надеялась на поддержку со стороны Израиля.
Мы думали: смотрите, мы же в похожей ситуации – на вас нападают, и на нас напали. На вас – Иран, на нас – Россия,
– добавил он.
Однако Израиль выбрал другую позицию: гуманитарная помощь – да, военная – нет. Многие восприняли это с обидой, хотя позицию израильского государства вполне можно понять.
Израиль находится в сложной геополитической ситуации уже десятилетиями. Руководство страны хорошо понимает: любая передача оружия Украине может ослабить собственную оборону и спровоцировать врагов Израиля.
Например, это может дать основания Ирану активизировать свои действия против Израиля или заставить Россию передать Тегерану современное вооружение, способное сбивать израильские F-16 или F-35.
"Поэтому Израиль пытается сохранить шаткий баланс в регионе, придерживаясь принципа "не навреди". Если это работает, лучше не трогать", – подчеркнул Иван Ступак.
Получила ли Украина систему Patriot
Израиль напрямую не передавал Украине Patriot. Была другая схема: Израиль передал одну из таких систем США. Вероятно, в обмен на современную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая предназначена для перехвата баллистических ракет, в частности "Орешника". Ее стоимость достигает около 3 миллиардов долларов. Правда, эта система сначала себя не слишком хорошо показала – возможно, из-за технических неисправностей.
Только после того, как США модернизировали комплекс Patriot, он был передан Украине. Конечно, со всеми письменными разрешениями,
– подчеркнул Ступак.
Итак, еще раз: Израиль непосредственно Украине ничего не поставлял, но бывшая израильская система сейчас находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.
К слову, в Министерстве иностранных дел Израиля опровергли заявление о передаче систем Patriot Украине. Там отметили, что это неправда.