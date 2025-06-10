Після модернізації американці передали цей ЗРК Україні, але формально він не надійшов від Ізраїлю. Такою інформацією з 24 Каналом поділився колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Чому Ізраїль не передає напряму зброю Україні

Ексспівробітник СБУ зазначив, що Ізраїль досі не надає Україні жодної військової допомоги. Мовиться не лише про танки "Меркава" чи інші великі системи озброєння – загалом будь-яку зброю, яка здатна завдавати ураження. Хоча в перші місяці повномасштабного вторгнення Україна щиро сподівалася на підтримку з боку Ізраїлю.

Ми думали: дивіться, ми ж у схожій ситуації – на вас нападають, і на нас напали. На вас – Іран, на нас – Росія,

– додав він.

Проте Ізраїль обрав іншу позицію: гуманітарна допомога – так, військова – ні. Багато хто сприйняв це з образою, хоча позицію ізраїльської держави цілком можна зрозуміти.

Ізраїль перебуває в складній геополітичній ситуації вже десятиліттями. Керівництво країни добре розуміє: будь-яка передача зброї Україні може послабити власну оборону та спровокувати ворогів Ізраїлю.

Наприклад, це може дати підстави Ірану активізувати свої дії проти Ізраїлю або змусити Росію передати Тегерану сучасне озброєння, здатне збивати ізраїльські F-16 чи F-35.

"Тому Ізраїль намагається зберегти хиткий баланс у регіоні, дотримуючись принципу "не нашкодь". Якщо це працює, краще не чіпати", – наголосив Іван Ступак.

Чи отримала Україна систему Patriot

Ізраїль напряму не передавав Україні Patriot. Була інша схема: Ізраїль передав одну з таких систем США. Ймовірно, в обмін на сучасну систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), яка призначена для перехоплення балістичних ракет, зокрема "Орєшника". Її вартість сягає близько 3 мільярдів доларів. Щоправда, ця система спершу себе не надто добре показала – можливо, через технічні несправності.

Тільки після того, як США модернізували комплекс Patriot, його було передано Україні. Звісно, з усіма письмовими дозволами,

– підкреслив Ступак.

Отже, ще раз: Ізраїль безпосередньо Україні нічого не постачав, але колишня ізраїльська система наразі перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

До слова, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю спростували заяву про передачу систем Patriot Україні. Там зазначили, що це неправда.